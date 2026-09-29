Köy dayanışması kazanın yükünü taşıdı: traktör römorkunu 4 saatte dereden çıkardılar

Olayın gelişimi:

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kürekdere köyünde, Hakan Semet'e ait traktörün römorku, köyde "Kırkbulaklar" olarak bilinen mevkide henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak dereden aşağıya düştü.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı, ancak römorkta maddi hasar meydana geldi. Kazanın nedenine ilişkin bir tespit yapılmadı.

İmece çalışması ve müdahale:

Römorkun sudan çıkarılması için köy sakinleri kendi imkanlarını seferber etti. Araç ve el aletleri bir araya getirildi; köylüler imece usulüyle koordineli bir şekilde çalıştı.

Yaklaşık 4 saat süren uğraşın ardından, köylülerin yoğun çabasıyla römork bulunduğu yerden çıkarıldı. Müdahale sürecinde ortak çalışma, planlama ve dayanışma öne çıktı.

Olay, maddi zararla atlatılırken köydeki birlik ve yardımlaşma ruhu dikkat çekti; Kürekdere köyündeki imece örneği, zor anlarda toplum desteğinin önemini bir kez daha gösterdi.

KARS’TA KÖYLÜLER EL ELE VERDİ: TRAKTÖR RÖMORKUNU 4 SAATTE DEREDEN ÇIKARDILAR(SERDAR DEMİRKAYA/KARS-İHA)