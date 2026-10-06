Köy kahvelerinden ekrana: Antalya antik hikâyeleri yapay zekayla canlandı

Kitaptan belgesele:

Antalya'nın antik hikayelerini köy kahvelerine kadar ulaştırma amacıyla hazırlanan 'Sarpedon'dan Keykubad'a Bir Zamanlar Antalya' adlı kitap, görüntülerle anlatılan bir belgesel olarak izleyiciyle buluştu. 2021'de yayımlanan eser, arkeolog ve akademisyen Aytaç Dönmez tarafından kaleme alınmıştı; belgesel uyarlamasının senaristliğini ve yönetmenliğini Serpil Devrim üstlendi.

Yapım, Muratpaşa Belediyesi Kültür Yayınları girişiminin saha-dostu erişim vizyonunu ekran diline taşıyor; amaç, yalnızca akademik çevrelerde değil, geniş halk katmanlarında da şehrin geçmişine dair hafızayı taze tutmak.

Yapay zekâ sahneleriyle geçmişe yolculuk:

Belgeselde gerçek çekimler ile yapay zekâ destekli sahneler bir araya getirildi. Dönemin atmosferini yansıtmak üzere hazırlanan bu kurgusal sahneler, izleyicinin anlatılan zamanı ve günlük yaşamı zihninde canlandırmasını kolaylaştırıyor. Yapım, 'Taş konuşur, rüzgar anlatır, su hatırlar ve insan sadece dinler' sözü etrafında şekillenen anlatımıyla mitolojik kahramanlardan şair ve hekimlere kadar uzanan hikayeleri katmanlı bir biçimde sunuyor.

Gerçek görüntüler ile dijital yaratımların birleşimi, görsel hafızayı güçlendirerek arkeoloji ve kent tarihi anlatısını daha yalın ve çekici hale getiriyor. Bu yaklaşım, hem festival izleyicilerinin hem de belgenin daha geniş kitlelere ulaşmasını hedefleyen ekiplerin ilgisini çekti.

Erişilebilirlik ve amaç:

Belgeselin gala gösterimi, Muratpaşa Belediyesi'nin bu yıl 11'incisini düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali kapsamında, Kaleiçi'nde bulunan Koç Üniversitesi Suna & Ä°nan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi (AKMED) salonunda yapıldı. Galada söz alan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, projenin çıkış noktasını şöyle özetledi: farklı eğitim düzeylerinden insanların antik hikayelere kolay erişimi.

Uysal, dijital dünyanın okuma alışkanlıklarını değiştirdiğine dikkat çekerek belgesel uyarlamasının daha geniş bir izleyiciye ulaşma hedefi taşıdığını vurguladı. Çalışmayı kentin kültürel birikimini geleceğe taşıyacak kalıcı bir kayıt olarak değerlendiren Uysal, bu üretimin Antalya'nın tarihine dair bir veri tabanı işlevi görmesini amaçladıklarını söyledi.

Sonuç olarak, kitapla başlayan yerel erişim hedefi, görsel anlatının olanakları kullanılarak yeni bir mecraya taşındı; belgesel, hem kent hafızasını canlı tutmayı hem de antik dönem öykülerini kent sakinleriyle buluşturarak anlatıyı yaygınlaştırmayı hedefliyor.

GALADA BAŞKAN UYSAL KONUŞMA YAPTI