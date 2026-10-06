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Zığındere harp yolu'nda 12 kilometrelik anma yürüyüşü

Çanakkale Eceabat'ta Dünya Yürüyüş Günü'nde Zığındere Harp Yolu'nda düzenlenen 12 kilometrelik yürüyüşte katılımcılar Çanakkale Muharebeleri'ni anarak yürüdü.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Zığındere harp yolu'nda 12 kilometrelik anma yürüyüşü

etkinlik detayları:

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi Zığındere mevkiinde, Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında 12 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirildi. Etkinlik, hem fiziksel aktiviteyi teşvik etmek hem de bölgedeki tarihî mirası anmak amacıyla düzenlendi.

yürüyüş rotası ve anma:

Katılımcılar Zığındere Harp Yolu boyunca ilerleyerek Çanakkale Muharebeleri'nin izlerini takip etti ve ataların kahramanlık destanını anarak yürüdü. Güzergâh boyunca duraklar verildi, katılımcılar savaş hatları ve tarihi noktalar üzerinde düşüncelerini paylaştı.

katılımcılar ve kapanış:

Yürüyüşe Eceabat Kaymakamı Kerem Yenigün, daire müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı. Etkinlik, rota sonunda çekilen toplu hatıra fotoğrafıyla sona erdi ve katılımcılar anma ile sporun birleştiği bir etkinlik olarak yürüyüşü değerlendirdi.

ÇANAKKALE’DE DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ZIĞINDERE HARP YOLU’NDA YÜRÜYÜŞ...

ÇANAKKALE’DE DÜNYA YÜRÜYÜŞ GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE ZIĞINDERE HARP YOLU’NDA YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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