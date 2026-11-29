Köy meydanında laboratuvar: bilim kafe 90'ın üzerinde etkinlikle bilgi taşıyor

Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, akademik bilginin halkla buluştuğu Bilim Kafe etkinliklerini bir yılı aşkın sürede yoğun şekilde sürdürdü. 90'ın üzerinde Bilim Kafe gerçekleştiren ofis, son etkinliğini Gölyaka'nın Kuyudüzü köyü meydanında düzenleyerek tarım ve bitki üretimi konularını köylülerle paylaştı.

etkinliğin odağı ve açılış konuşması:

"Bir Hücreden Bir Ormana: Bitkilerin Gizemli Dünyası" başlıklı oturumda Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taylan Çakmak konuşmacı olarak yer aldı. Etkinliğin açılışını yapan Düzce Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) öncülüğünde kurulan Bilim İletişimi Ofisi'nin köy köy, meydan meydan dolaşarak halkı tarımdan sağlığa, spordan sanata kadar bilgilendirmeyi amaçladığını vurguladı.

Cömert, üniversitede üretilen bilginin paylaşılınca değer kazandığını belirterek etkinliklerin toplumla bilim arasında köprü kurduğunu ifade etti ve Çakmak'a katkıları için teşekkür etti.

laboratuvardan üretime: doku kültürü ve projeler:

Konuşmasında kendi eğitim ve kariyer yolculuğunu toprakla başlayan ilişki üzerinden aktaran Doç. Dr. Taylan Çakmak, genç kuşaklara tarım sevgisi ve üreticilik bilincinin aşılanmasının önemine dikkat çekti. Çakmak, Düzce Üniversitesi'nde bulunan Doku Kültürü Laboratuvarı sayesinde laboratuvar koşullarında yüksek miktarda bitki üretiminin mümkün olduğunu anlattı.

Çakmak, bu tekniğin fide ve fidancılık sektöründe kullanıldığını, üzerinde proje çalıştıkları konular arasında tek gövdeli fındık üretiminin yer aldığını bildirdi. Başarılı olunduğu takdirde bu yöntemin aşılamayla kuraklığa daha dayanıklı formlar geliştirilmesine imkan sağlayacağı ve çiftçilerin kullanımına sunulacağı kaydedildi. Ayrıca çalışmalarda yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi alternatif türlerde de denemeler yapıldığı belirtildi.

Çakmak, bu çalışmaların sabır ve zaman gerektirdiğini, tarımsal üretimde 100 yıl sonrasına bugünden hazırlanmanın önemini vurgulayarak teknolojinin gençlere öğretilmesinin gerekliliğini dile getirdi.

Etkinlik soru-cevap bölümünün ardından Düzce Üniversitesi adına Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert tarafından Doç. Dr. Taylan Çakmak'a teşekkür belgesi takdim edildi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimiyle program sona erdi.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİM İLETİŞİMİ OFİSİ, BİR YILDA 90’IN ÜZERİNDE BİLİM KAFE ETKİNLİĞİ DÜZENLEYEREK BİLİMSEL BİLGİYİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURDU. BİLİM KAFE, BU KEZ GÖLYAKA’NIN KUYUDÜZÜ KÖYÜNE KONUK OLDU.