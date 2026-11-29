Osmaniye'de baloncuk gösterisi çocuklara renkli anlar yaşattı

Osmaniye Belediyesi tarafından Masal Park Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen Bubble Show etkinliğinde çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde bir araya geldi. Etkinlik ücretsiz olarak sunuldu ve katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

etkinlik detayları:

Program, birbirinden renkli baloncuk gösterileri ve müzik performanslarıyla ilerledi. Çocuklar gösterileri keyifle izlerken zaman zaman şovlara dahil oldu; organizasyon kapsamında küçük izleyicilere ücretsiz balon dağıtıldı. Renkli görseller ve ritimli müzik, etkinliğin coşkusunu artırdı.

ebeveynlerin görüşleri:

Etkinliğe katılan aileler, bu tür organizasyonların çocukların sosyalleşmesi ve ailelerle birlikte kaliteli zaman geçirmesi açısından faydalı olduğunu belirtti ve programdan memnun kaldıklarını ifade etti. Çocuklar ise gösterileri çok beğendiklerini, eğlendiklerini ve benzer etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, çocuklar ve aileleri için keyifli bir hafta sonu yaşattı.

Osmaniye’de çocuklar baloncuk gösterisiyle doyasıya eğlendi