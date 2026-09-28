Köy yolunda sağ bulundu: Alaca'da kaybolan 78 yaşındaki alzaymır hastası kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Dutluca köyünde ikamet eden 78 yaşındaki alzaymır hastası G.A. öğle saatlerinde yakınları tarafından kayıp olarak bildirildi. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Arama çalışmalarının ayrıntıları:

Alaca İlçe Jandarma Komutanlığı, Asayiş Komando Bölük Komutanlığına bağlı komando timi, iz takip köpek unsuru ve AFAD ekiplerinden oluşan toplam 36 kişilik arama kurtarma ekibi ile arazide arama başlattı. Ekiplerin arazide yürüttüğü çalışmalarda termal destekli 4 dron kullanıldı ve bölge halkı da aramalara destek verdi.

Bulunuş ve müdahale:

Aramalar sürerken saat 20.00 sıralarında Boğaziçi köyü muhtarı ekipleri arayarak G.A.'nın köyünde, yol kenarında bulunduğunu bildirdi. Yol kenarında sağ olarak tespit edilen yaşlı kadının genel sağlık durumu iyi gözlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaşlı kadın Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde bulunan tanık Emre Coşkun, işten sonra kayıp ilanını duyduğunu ve rutin gezileri sırasında tesadüfen kadını gördüklerini söyledi. Coşkun, araçlarındaki sandalyeyi verip montu örttüklerini, muhtarı bilgilendirip daha sonra yetkililere haber verdiklerini aktardı. Jandarma, sağlık, itfaiye ve diğer ekiplerin gelmesiyle gerekli müdahaleler yapılarak hasta hastaneye sevk edildi.

Vaka, yerel güvenlik birimleri ile sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların koordineli çalışmasının önemini bir kez daha gösterdi. Yetkililer, özellikle alzaymır ve benzeri hastalığı olan kişilerin takibi konusunda aileleri ve komşuları duyarlı olmaya çağırdı.

YAŞLI TEYZE YAPILAN ARAMALAR NETİCESİNDE BULUNARAK HASTANEYE KALDIRILDI