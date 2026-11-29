Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde sabah buluşması: cami cemaatinden birlik mesajı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı programında Pınar Mahallesi Camii cemaatle bir araya geldi. Toplantı, dini vecibelerin paylaşılmasının yanı sıra cemaat dayanışmasını da pekiştirdi.

Program akışı:

Etkinlik, Müezzin-Kayyım Mustafa Gürhan tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Tilavetin ardından sabah namazı, İmam-Hatip Sunay Keskin imametinde eda edildi; namaz sonrası tesbihatı İmam-Hatip Veysel Uysal gerçekleştirdi. Programın konuşmasını yapan İlçe Vaizi Rauf Evleksiz, sabah namazının hikmet ve faziletine dair açıklamalarda bulundu.

Toplumsal birlik ve vurgular:

Sohbetin sonunda eller semaya açıldı ve yapılan duaya cemaat hep birlikte âmin dedi. Etkinlik, katılımcılara yapılan çorba ikramı ile devam etti ve İlçe Vaizi Rauf Evleksiz'in programa katkı sağlayan görevlilere ve katılanlara teşekkür etmesiyle sona erdi.

KÖYCEĞİZ PINAR MAHALLESİ CAMİİ’NDE CEMAAT, SABAH NAMAZINDA BULUŞTU