Köylerde sağlık bilinci yükseliyor: 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi Erzincan köylerinde bilgilendirme yaptı

saha çalışmaları köylerde sürüyor:

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 2 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, Oğlaktepe ve Gümüştarla köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde ekipler, koruyucu sağlık hizmetleri ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

saha ziyaretlerinin içeriği:

Gerçekleştirilen bilgilendirmelerde, koruyucu sağlık hizmetlerinin önemi, sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve sağlık konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar aktarıldı. Ekipler, vatandaşların sorularını yanıtlayarak mevcut hizmetlere erişim ve korunma yolları hakkında yönlendirmede bulundu.

hedef ve sürdürülebilirlik:

Bu saha çalışmalarıyla amaç, köylerde sağlık bilincini artırmak ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha geniş kesimlere ulaşmasını sağlamaktır. İl Sağlık Müdürlüğü, toplum sağlığını korumaya ve vatandaşların sağlık konusunda bilinçlenmesine yönelik saha çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

Köy ziyaretleri, yerel halkla doğrudan iletişim kurularak sağlık hizmetlerinin etkililiğini artırmayı hedefliyor ve ekiplerin düzenli saha çalışmalarıyla bilgilendirme faaliyetlerinin devam etmesi planlanıyor.

SAĞLIK EKİPLERİ KÖY KÖY GEZİYOR: ERZİNCAN’DA VATANDAŞLARA SAĞLIKLI YAŞAM BİLGİLENDİRMESİ