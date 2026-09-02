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Market merdivenlerinde asılı kalan otomobil kentte kısa süreli şaşkınlık yarattı

Kütahya'da 35 BUV 144 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybedince Servi Mahallesi'ndeki zincir marketin giriş merdivenlerinde asılı kaldı; yaralanan yok.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Market merdivenlerinde asılı kalan otomobil kentte kısa süreli şaşkınlık yarattı

Marketin girişinde asılı kalan otomobil:

Kütahya'nın Servi Mahallesi'nde bir zincir marketin giriş bölümünde meydana gelen kazada, 35 BUV 144 plakalı otomobil merdivenlerin üzerinde asılı kaldı. Olay çevrede kısa süreli şaşkınlık yaratırken, kazada yaralanan olmadı.

Olay anı ve vatandaşların müdahalesi:

Edinilen bilgilere göre sürücünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç marketin girişine yöneldi. Otomobilin merdivenlerde asılı kaldığını gören vatandaşlar hızla aracın çevresine toplandı ve aranın daha fazla hareket etmesini engellemek amacıyla sürücüye yardımcı oldu. Bu müdahale, olası bir düşme veya çevredekilere zarar gelmesi riskinin azaltılmasında etkili oldu.

Çekici müdahalesi ve başlatılan inceleme:

Olay yerine çağrılan ekipler, aracı kontrollü şekilde sabitleyerek güvenliğinin sağlanmasının ardından çekici yardımıyla merdivenlerden kaldırdı. Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detayların tespit edilmesi için inceleme başlatıldı; olayın nedenine dair kesin sonuçlar yapılacak soruşturmanın ardından netleşecek.

Market çevresinde kısa süreli yoğunluk oluşurken, yetkililer benzer durumlara karşı dikkatli olunması ve araçların park ile manevra alanlarının güvenliğinin önemine dikkat çekti.

KÜTAHYA&#039;DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, BİR ZİNCİR MARKETİN GİRİŞ MERDİVENLERİNDE...

KÜTAHYA'DA SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKAN OTOMOBİL, BİR ZİNCİR MARKETİN GİRİŞ MERDİVENLERİNDE ASILI KALDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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