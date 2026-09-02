Gönüllü emek 4,5 dönümlük yaşam evine dönüştü: 130 köpek ve 17 kediye yuva

Bursa’da yıllara yayılan gönüllülük yaşam alanına dönüştü

Bursa’da yaklaşık 18 yıldır sokak hayvanlarını besleyerek başlayan çalışma, hayvanseverlerin ortak çabasıyla büyüyerek kalıcı bir yaşam evine dönüştü. Mehmet Borçalı ve arkadaşı Ali Marangoz’un başlattığı besleme çalışmaları; köyler, ormanlık alanlar ve şehrin farklı noktalarındaki sokak hayvanlarına ulaşarak bugünlere geldi. 2023 yılında kurulan Sahipsiz Patiler Derneği ile birlikte gönüllüler, 4,5 dönümlük bir arazide yaşam evini hayata geçirdi.

Bakım ve tedavi ağı:

Dernek, özellikle sokakta yaşamını sürdüremeyecek durumda olan, yaralı, hasta, yaşlı ve engelli hayvanları alıp tedavilerini yaptırıyor. Kuruculardan Mehmet Borçalı, yaşam evinde bugün 130 köpek ve 17 kedi bulunduğunu, bu hayvanların önemli bölümünün engelli, gözü veya bacağı olmayan, ya da ileri yaştaki ve bakıma muhtaç canlılar olduğunu belirtiyor. Borçalı, "Barınaklarda yaşayamayacak, bakıma ve tedaviye ihtiyacı olan hayvanları alıyoruz. Hepsini tedavi ettirip burada yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz" diyor.

Geçmişten günümüze kurtarılan canların hikâyeleri:

Yaşam evine getirilen hayvanların birçoğu ağır mağduriyetler yaşamış. Borçalı, dört yıl önce kurtardıkları Çilek’in ağır uyuz tedavisi gördüğünü, Nilüfer Barınağı’ndan alınan Pamuk’un vücudundaki ağır yaraların onarıldığını ve yaklaşık dört yıldır güven içinde yaşadığını aktarıyor. Kanser tedavisi gören Alex ve Güneş ile şiddet mağduru başka hayvanlar da yaşam evinde bakılıyor. Doberman cinsi Ateş ise boynundaki tümörün zorlu ameliyatının ardından sağlığına kavuştu.

Bu vakalar, dernek çalışmalarının sadece besleme değil aynı zamanda kapsamlı bir tedavi, rehabilitasyon ve ömür boyu bakım angajmanını içerdiğini gösteriyor.

Gönüllü dayanışması ve finansal zorluklar:

Derneğin kuruluşunda ve yaşam evinin işletilmesinde ön safta yer alan isimlerden olan Ali Marangoz, Borçalı ile yaklaşık 30 yıllık arkadaş olduklarını ve 17-18 yıldır birlikte hayvanlara baktıklarını söylüyor. Marangoz, "Bütün mücadelemiz hayvanların geleceği ve onları koruyabilmek. Ne kadar can koruyabilirsek o kadar mutlu oluyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Gönüllüler; hayvanların bakım, beslenme, veteriner tedavisi ve barınak giderlerinin büyük kısmını kendi imkânlarıyla karşılıyor. Yaşam evinde bir çalışan ve yaklaşık 10 gönüllü düzenli çalışırken, gönüllü sayısının ve bağışların artması ihtiyacı sürekli hissediliyor.

Uzun süreli yer talebi ve şeffaflık çağrısı:

Yaşam evinin bulunduğu arazi kiralık olduğu için gönüllülerin en büyük endişesi geleceğin belirsizliği. Borçalı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden uzun süreli kullanım için bir alan talep ettiklerini belirtiyor: "Bu kadar masraf yaptık, bu kadar emek verdik. Bunların bir gün zarara dönüşmesini istemiyoruz. 10, 20 veya 30 yıllık bir yerimiz olursa kirasını vermeye de razıyız."

Borçalı aynı zamanda kapıların herkese açık olduğunu, hesap ve çalışmalar konusunda şeffaf davrandıklarını vurguluyor: "Herkes gelip mamalarımıza, sularımıza, hayvanlarımıza bakabilir. Hesaplarımız ve çalışmalarımız konusunda şeffafız."

Gönüllü ve destek çağrısı:

Yaşam evinde gönüllü olarak çalışanlardan Esen Kurban, başlangıçta kediler için geldiğini, zamanla köpeklerin bakımında da destek verdiğini aktarıyor: "Sokakta muhtaç olan hayvanları buraya getirip tedavi etmek, düzgün şekilde bakmak ve onlara sevgi vermek istiyoruz."

Azerbaycan’dan gelen gönüllü Arzu Derin ise canlılara destek çağrısı yapıyor: "Hayvanseverlerden destek istiyoruz. En azından mama desteği sağlansın ve bu canlara güzel şekilde bakılsın." Dernek, daha fazla cana ulaşabilmek için vatandaşları gönüllü olmaya, mama ve maddi destek sağlamaya davet ediyor.

Sonuç olarak, Bursa’daki bu inisiyatif yılların birikmiş emeğiyle sokakta hayatta kalamayacak canlara güvenli bir yaşam alanı sundu. Ancak kalıcılık için belediye desteği ve toplumun sürdürülebilir katkıları belirleyici olacak; gönüllüler kapılarını ve hesaplarını açık tutarak desteğe hazır bekliyor.

BURSA’DA YAKLAŞIK 18 YIL ÖNCE SOKAK HAYVANLARINI BESLEMEK İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK YOLA ÇIKAN HAYVANSEVERLER, ZAMAN İÇERİSİNDE ÇALIŞMALARINI BÜYÜTEREK 4,5 DÖNÜMLÜK ARAZİDE YAŞAM EVİ KURDU. SOKAKTA YARALI, HASTA, YAŞLI VE ENGELLİ HALDE BULUNAN HAYVANLARI TEDAVİ ETTİREREK YAŞAM EVİNE ALAN GÖNÜLLÜLER, BUGÜN 130 KÖPEK VE 17 KEDİNİN BAKIMINI ÜSTLENİYOR. HAYVANSEVERLER, KİRALIK OLAN YAŞAM EVİNİN GELECEĞİ İÇİN BELEDİYEDEN UZUN SÜRELİ YER DESTEĞİ İSTERKEN, VATANDAŞLARA DA GÖNÜLLÜ VE MAMA DESTEĞİ ÇAĞRISINDA BULUNDU.