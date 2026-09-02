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Kayseri Atletikspor'la 1. lig hayali: Berna Demirci yeniden kadroda

Kayseri Atletikspor, TVF Kadınlar 2. Ligi hazırlıkları kapsamında orta oyuncu Berna Demirci'yi yeniden kadrosuna katarak 1. Lig hedefine yöneldi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Kayseri Atletikspor'la 1. lig hayali: Berna Demirci yeniden kadroda

transfer resmen açıklandı:

Kayseri Atletikspor Voleybol Kulübü, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Ligi'nde mücadele edecek takımına son olarak Berna Demirci'yi dahil etti.

Mavi-siyahlı ekip, transfer sürecinde Sakarya Voleybol forması giyen orta oyuncuyu kadrosuna katarken, camianın beklentilerini yükselten bir adım daha atmış oldu.

oyuncu profili:

Berna Demirci, orta oyuncu mevkiinde görev yapıyor ve 1.84 boyunda. Daha önce Sakarya Voleybol forması giyen oyuncunun takımına katılması, hücum ve blok hattında teknik derinlik sağlayacak.

kulübün hedefi:

Kulüpten yapılan açıklamada, "Önümüzdeki sezon TVF Kadınlar 2. Ligi'nde mücadele edecek olan voleybol A takımımızda 1. Lig hedefi doğrultusunda transfer harekâtı sürüyor." ifadesine yer verildi. Yönetim, kadroya birçok önemli ismi dahil ederek yükselme hedefine kilitlenmiş durumda.

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL KULÜBÜ YENİ SEZON ÖNCESİ BERNA DEMİRCİ’Yİ KADROSUNA KATTI

KAYSERİ ATLETİKSPOR VOLEYBOL KULÜBÜ YENİ SEZON ÖNCESİ BERNA DEMİRCİ’Yİ KADROSUNA KATTI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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