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Adana'da ev sahiplerinin takibiyle iki hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'da aynı eve ikinci kez gelen iki kadın şüpheli, ev sahiplerinin takibiyle yakalandı; biri sara nöbeti numarası yapınca tutuklandılar.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:48

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 10:11

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da ev sahiplerinin takibiyle iki hırsızlık şüphelisi yakalandı

Olayın gelişimi

Olay, 31 Ağustos günü saat 15.30 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili-Koza Mahallesi 98097 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Gökçe U. (24) ve Yeter U. (26), Güneş Buket Kılavuz ile Fatma Kılavuz’a ait evin kapısını zorlamaya başladı. Durumu fark eden ev sahiplerinin müdahalesiyle iki şüpheli kaçtı; mahalle sakinleri ve ev sahipleri tarafından takip edilerek kısa süre sonra yakalandılar.

Yere yatan şüphelinin nöbet numarası:

Yakalanma anında Yeter U. kendisini yere atıp çırpmaya başladı, diğer şüpheli ise arkadaşının sara nöbeti geçirdiğini söyleyip ambulans çağırılmasını istedi. Ev sahibi Maşallah Kılavuz, kadının yakalanmaktan kurtulmak için numara yaptığını öne sürdü. Bir süre sonra sara nöbeti yapan kadın normale döndü.

Ele geçirilen deliller ve yasal süreç:

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, kapıları açmak için kullanılan 3 ayrı maymuncuk aparatı ele geçirildi. Maşallah Kılavuz, aynı kişilerin yaklaşık 3 ay önce evlerine girerek 1,5 milyon lira değerinde altın ile milyonlarca lira değerinde 6 çek çaldıklarını iddia ederek şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Gökçe U. ve Yeter U., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Ayrıca Yeter U.'nun 80, diğer şüphelinin ise 20 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

YETER U. SARA NÖBETİ NUMARASI YAPTI

YETER U. SARA NÖBETİ NUMARASI YAPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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