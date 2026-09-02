Unlu mamullerde gizli risk: defalarca ısıtılan yağlar mideyi yoruyor

Eskişehir'den uyarı

Eskişehir'de uzun yıllar ziraat mühendisliği yaptıktan sonra unlu mamul sektörüne giren 61 yaşındaki Zeki Dönmez, üretimde kullanılan yağların kalitesine dikkat çekerek tüketici sağlığı konusunda uyarılarda bulundu.

Dönmez, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nde 1990 yılında göreve başladığını, 2009'da Tarım İl Müdürlüğü'ne geçtiğini ve ticarete olan ilgisi nedeniyle 2014 yılında ilk unlu mamul dükkânını açtığını belirtiyor. Sektörde 13 yılı geride bırakan Dönmez, 2016'da kendi imalathanesini kurarak 4 şubeye ulaştı.

yağ kullanımı ve sağlık uyarısı:

Dönmez, özellikle bazı işletmelerin tulumba tatlısı ve baklava üretiminde yağı defalarca yakarak kullandığını anlattı. Ona göre bu uygulama, ürünlerde gözlemlenen mide yanması ve sindirim şikayetlerinin başlıca nedenlerinden biri. Dönmez, 'Tulumba tatlısı yapan bazı firmalar, tatlıyı pişirdikleri yağı defalarca kullanıyor. Aynı şekilde baklava yağını da pişirip boşaltıyor, sonra tekrar pişiriyorlar. Yani pişmiş yağı tekrar tekrar kullanıyorlar' diyerek bu uygulamanın riskine dikkat çekti.

Kalitesiz ve defalarca yakılmış yağların hamur işi ürünlerde kullanılması, Dönmez'e göre doğrudan tüketici sağlığını tehdit ediyor ve mide yanmalarının asli kaynağı bu yağlar olarak tanımlanıyor.

ürün kalitesi ve temizlik vurgusu:

Ürünlerinde doğallık ve temizlik ilkelerine önem verdiklerini söyleyen Dönmez, malzeme seçiminde titiz davrandıklarını ifade etti. 'Biz temizlik kurallarına son derece dikkat ediyoruz. Ürünlerimize konulan malzemenin ne çok fazla ne de çok az olması gerekir' diye konuştu.

Dönmez, bazı yerlerde haşhaş içine kepek veya farklı karışımlar katılabildiğini belirterek, kendi ürünlerinde kullandığı haşhaşı 'kendi köyümden, kendi mahsulümden' getirdiğini aktardı. Ayrıca börek kıymasının özenle seçildiğini ve ürünlerin günlük, taze olarak tüketiciye sunulduğunu vurguladı.

Uzun yıllara dayanan ziraat mühendisliği deneyimi ve sektördeki uygulamaları birleştiren Dönmez'in uyarısı, tüketicilere alışveriş ve tüketim sırasında üretim koşullarına dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatıyor. İşletmelerin yağ değişim sıklığı, malzeme kaynağı ve hijyen uygulamaları tüketici sağlığı açısından belirleyici unsurlar olarak öne çıkıyor.

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 1990 YILINDA GÖREVE BAŞLAYAN VE 2009 YILINDA TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ'NE GEÇEN ZİRAAT MÜHENDİSİ ZEKİ DÖNMEZ (61), TİCARETE OLAN İLGİSİ SEBEBİYLE 2014 YILINDA İLK UNLU MAMUL DÜKKANINI AÇTI. SEKTÖRDE 13 YILI GERİDE BIRAKAN VE 2016 YILINDA KENDİ İMALATHANESİNİ KURARAK 4 ŞUBEYE ULAŞAN DÖNMEZ, UNLU MAMUL ÜRETİMİNDE KULLANILAN MALZEMELERİN KALİTESİNE VE HİJYEN KURALLARINA DİKKAT ÇEKTİ. ÖZELLİKLE BAZI İŞLETMELERİN TULUMBA TATLISI VE BAKLAVADA KULLANDIKLARI YAĞI DEFALARCA YAKARAK HAMUR İŞLERİNDE DEĞERLENDİRDİĞİNİ BELİRTEN DÖNMEZ, TÜKETİCİ SAĞLIĞININ TEHDİT EDİLDİĞİNİ İFADE ETTİ.