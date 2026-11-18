yangın kısa sürede kontrol altına alındı:

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Atatürk Mahallesi Dilan Sokak'taki bir apartmanın giriş katındaki boşlukta bulunan atıl eşyaların tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

müdahale ve oluşan zarar:

Yangın hızlı müdahale sayesinde daha fazla yayılmadan söndürüldü, ancak apartmanda hasar oluştu. Olay sırasında bina sakinleri arasında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

inceleme ve soruşturma:

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Atatürk Mahallesi Muhtarı Seydi İnce, can kaybı veya yaralanma olmamasının sevindirici olduğunu belirtti. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE BİR APARTMANIN GİRİŞ KATINDAKİ BOŞLUKTA ÇIKAN YANGIN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.