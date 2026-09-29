Mustafa Sandal iddiaları reddetti: Melis ile maddi ortaklığımız yok

Soruşturmanın kapsamı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülüyor. Soruşturmada toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığına tedbir uygulanması talep edildi; bu kapsamda 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi sayıldı.

Başsavcılık, ilgili kişiler için sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin izlenmesi ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi gibi tedbirlerin uygulanmasını istedi. Listede yer alan isimler ve kurumlarla ilgili kapsamlı mali incelemeler yapılacağı bildirildi.

Öne sürülen iddialar ve kamuoyu:

Soruşturma kapsamında, bazı haber ve paylaşımlarda Melis Sandal’ın tasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar TL'yi aşkın tutarı çektiği ve ardından Dubai’ye gittiği öne sürüldü. Ayrıca Mustafa Sandal’ın da aynı ülkeden oturum izni talep ettiği iddiaları gündeme getirildi.

Sandal'ın açıklaması:

Şarkıcı Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eşi ve kayınpederiyle ilgili iddiaların kendisiyle ilişkilendirilmesini "haksız" ve "kötü niyetli" olarak nitelendirdi. Sandal, "Melis ile karı koca olmak dışında maddi anlamda hiçbir ortak işimiz olmamıştır" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca 32 yıldır müzik sektöründe olduğunu, müzik dışında hiçbir iş, uğraş ve gelirinin bulunmadığını vurgulayan Sandal, hakkındaki iftira ve hakaret içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak avukatının gerekli hukuki takibi yaptığını bildirdi.

Vize durumları ve hukuki süreç:

Sandal açıklamasında Dubai iddiasına ilişkin olarak, Melis’in oğunun Dubai’de eğitim gördüğünü ve bu nedenle eş durumundan orada Golden Visa - oturum izni bulunduğunu söyledi. Mustafa Sandal ayrıca geçen yıl İngiltere’den Global Yetenek Vizesi aldığını hatırlattı.

Hem soruşturmanın ilerleyişi hem de Sandal ailesinin hukuki hamleleri gündemde kalmaya devam edecek; tarafların savunmaları ve mahkeme sürecindeki gelişmeler, ilgili kurumların açıklamaları doğrultusunda netlik kazanacak.

MUSTAFA SANDAL'IN AÇIKLAMASI