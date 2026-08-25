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Kraljevo'da ehliyetsiz sürücünün kaldırıma dalması: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sırbistan'ın Kraljevo kentinde ehliyetsiz sürücünün kaldırıma çıkarak bir aileye çarpması sonucu 5 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, dört kişi yaralandı.

GİRİŞ: 25 Ağustos 2026 - 23:18

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kraljevo'da ehliyetsiz sürücünün kaldırıma dalması: 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

kaza nasıl gerçekleşti:

Sırbistan'ın orta kesimindeki Kraljevo şehrinde dün akşam meydana gelen kazada, 26 yaşındaki J.A. yönetimindeki araç sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Çarpışmanın ardından sürücü kontrolü kaybederek yaya ve bisiklet yolunun bulunduğu kaldırıma çıktı, önce bir ağaca sonra kaldırımda yürüyen bir aileye çarptı. Olay güvenlik kameralarınca kaydedildi.

yaralananların durumu:

Kazada bebek arabasıyla yürüyüşte olan 32 yaşındaki anne ile iki kızı ağır yaralandı. Ağır yaralılar arasında yer alan 5 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Ailenin 35 yaşındaki babası ile çarpmaya karışan araçtaki 33 yaşındaki kadın ise hafif şekilde yaralandı. Olayda toplam bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralanmış oldu.

Kazada sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edildi ve 26 yaşındaki J.A. polis tarafından gözaltına alındı.

Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde ehliyetsiz bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaldırımda...

Sırbistan’ın Kraljevo şehrinde ehliyetsiz bir sürücü, aracın kontrolünü kaybederek kaldırımda yürüyen iki çocuklu aileyi biçti. Kazada 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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