Küçük eller büyük söz: Germencik'te çocuklar parkı birlikte temizledi

Germencik'te yenilenen parkta çocuklardan anlamlı söz

Germencik Belediyesi tarafından Aile Çay Bahçesi içinde yürütülen yenileme çalışmaları sürerken, Belediye Başkanı Burak Zencirci yerinde incelemelerde bulundu. Çalışma alanında karşılaştığı çocuklarla sohbet eden Zencirci, yeni oyun alanlarının kıymetini bilmeleri ve kamusal alanları temiz tutmaları yönünde taleplerde bulundu.

Denetim ve sohbet:

Zencirci, çocuklarla yaptığı görüşmede oyun alanlarının korunmasının önemine dikkat çekti. Çocuklar da başkana verdikleri sözle yeni parklarını koruyacaklarına ve başta oyun alanları olmak üzere tüm kamusal alanları temiz tutacaklarına dair taahhütte bulundu. Sohbet, hem denetimin hem de toplumsal sorumluluk bilincinin bir parçası olarak kayda geçti.

Sözün ardından eylem:

Verilen sözün ardından çocuklar parkta temizlik yaparak davranışlarını eyleme döktü. Yaşananları paylaşan Başkan Zencirci, "Onlar da yeni parklarının kıymetini bileceklerine, oyun alanlarımızı ve tüm kamusal alanlarımızı daima temiz tutacaklarına dair bize söz verdiler. Sözlerinin üzerine bir de parkımızı temizlediler. Verdikleri sözleri tutacaklarına sonuna kadar inanıyorum" dedi.

Germencik Belediyesi olarak çocukların sosyalleşebileceği ve güvenli şekilde vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya devam edeceklerini ifade eden Zencirci, ilçedeki yaşam alanlarının çocukların da katkısıyla daha güzel hale geleceğini vurguladı. Bu tür örnek davranışlar, yenilenen parkların korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor.

GERMENCİK BELEDİYESİ TARAFINDAN AİLE ÇAY BAHÇESİ İÇERİSİNDE YENİLENEN PARKTA ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, BELEDİYE BAŞKANI BURAK ZENCİRCİ’NİN KARŞILAŞTIĞI ÇOCUKLARLA YAPTIĞI SOHBET RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU. ÇOCUKLAR, YENİ PARKLARINI VE KAMUSAL ALANLARI TEMİZ TUTACAKLARINA SÖZ VERİRKEN, SÖZLERİNİN ARDINDAN PARKI KENDİLERİ TEMİZLEDİ.