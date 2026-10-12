Küçükbaş hayvanlarda aşı ve kimliklendirme seferberliği

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Bölgesel uygulama, hayvan hareketlerinin kayıt altında tutulması hedefiyle eş zamanlı yürütülüyor.

Uygulamanın kapsamı:

Çalışmalar kapsamında Bolvadin ve Evciler ilçelerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesindeki teknik personeller tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerde aşılama ve kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi. Uygulamada, hayvanların sağlık durumları takip edilerek kayıt ve kimliklendirme işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.

Neden önem taşıyor:

Bu tür planlı müdahaleler, bulaşıcı hayvan hastalıklarının erken tespiti ve yayılmasının önlenmesi açısından kritik rol oynuyor. Kimliklendirme ve düzgün kayıt sistemi, hayvan hareketlerinin izlenmesini kolaylaştırarak salgın yönetimi ve veteriner sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırıyor.

Yetkililer, çalışmaların devam edeceğini ve üreticilerle iş birliği içinde sahadaki uygulamaların sürdürüleceğini belirtiyor. Uygulamaların düzenli sürdürülmesi, bölgedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin sağlık ve kayıt güvenliğini güçlendirecek.

AFYONKARAHİSAR’DA HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI, BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE HAYVAN HAREKETLERİNİN KAYIT ALTINDA TUTULMASI AMACIYLA KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK AŞILAMA VE KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.