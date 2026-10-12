Dolar 49,3321 +0,15%
Euro 55,2492 +0,11%
Bist 12.185,38 -0,66%
Altın Gram 6.658,77 -0,43%
EUR/USD 1,1194 -0,10%
Brent Petrol 105,13 +0,39%
--°

Küçükbaş hayvanlarda aşı ve kimliklendirme seferberliği

Afyonkarahisar'da Bolvadin ve Evciler'de küçükbaş hayvanlara aşı ve kimliklendirme çalışmaları sürüyor; kayıtlar mevzuata uygun tutuluyor.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 10:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Küçükbaş hayvanlarda aşı ve kimliklendirme seferberliği

Küçükbaş hayvanlarda aşı ve kimliklendirme seferberliği

Afyonkarahisar'da hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla küçükbaş hayvanlara yönelik aşılama ve kimliklendirme çalışmaları devam ediyor. Bölgesel uygulama, hayvan hareketlerinin kayıt altında tutulması hedefiyle eş zamanlı yürütülüyor.

Uygulamanın kapsamı:

Çalışmalar kapsamında Bolvadin ve Evciler ilçelerinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri bünyesindeki teknik personeller tarafından küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapılan işletmelerde aşılama ve kimliklendirme işlemleri gerçekleştirildi. Uygulamada, hayvanların sağlık durumları takip edilerek kayıt ve kimliklendirme işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğü bildirildi.

Neden önem taşıyor:

Bu tür planlı müdahaleler, bulaşıcı hayvan hastalıklarının erken tespiti ve yayılmasının önlenmesi açısından kritik rol oynuyor. Kimliklendirme ve düzgün kayıt sistemi, hayvan hareketlerinin izlenmesini kolaylaştırarak salgın yönetimi ve veteriner sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırıyor.

Yetkililer, çalışmaların devam edeceğini ve üreticilerle iş birliği içinde sahadaki uygulamaların sürdürüleceğini belirtiyor. Uygulamaların düzenli sürdürülmesi, bölgedeki küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinin sağlık ve kayıt güvenliğini güçlendirecek.

AFYONKARAHİSAR’DA HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI, BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE HAYVAN...

AFYONKARAHİSAR’DA HAYVAN SAĞLIĞININ KORUNMASI, BULAŞICI HAYVAN HASTALIKLARININ ÖNLENMESİ VE HAYVAN HAREKETLERİNİN KAYIT ALTINDA TUTULMASI AMACIYLA KÜÇÜKBAŞ HAYVANLARA YÖNELİK AŞILAMA VE KİMLİKLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaymakamlar Demirözü ve Aydıntepe'de esnafın taleplerini dinledi
images

Aynı seansta iki stentle tedavi edilen hasta baş dönmesi ve denge kaybından kurt...
images

Bölgesel sağlık gündemi Bayburt'ta tartışıldı: 3. sağlık sempozyumu sona erdi
images

Sanko Üniversitesi'nde enfeksiyon hastalıkları bölümüne yeni uzman Rıza Çam hast...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Otobüste hareket halindeyken şoför değişimi tepkileri artırdı

Aksaray merkezde depoda kurulan kaçak sigara imalathanesine jandarma baskını

Yeni Kahramanmaraş: dört yılda yeniden şekillenen mahalleler

Burhaniye'de zeytin işleme tesisinde gece yangını kontrol altına alındı

TREND HABERLER

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Hava trafiği normale döndü: GAP Havalimanı'ndaki uçakta tehdit tespit edilmedi

Polisten gençlere destek: LGS yolculuğuna set ve çanta hediyesi

Bursa-İzmir yolu'nda yaya çarpması: kimliği tespit edilemeyen kişi yaşamını yitirdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı