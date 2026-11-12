Küçükçekmece'de iş dönüşünde vuruldu: saldırgan kaçtı

Küçükçekmece'de meydana gelen silahlı saldırı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi İnönü Mahallesi 2. Tunç Sokak üzerinde bir kişi, iş yerinden evine dönen Murat A.'yı sokak ortasında silahla yaraladı. Olayda bacaklarından yaralanan Murat A., kanlar içinde yere yığılırken saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay yeri ve müdahale:

İhbar üzerine kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Yapılan bilgilendirmede, hastanede tedavisi devam eden Murat A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Soruşturma ve ilerleyen süreç:

Olayla ilgili polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı ve olay yerinde inceleme yaptı. Soruşturmanın sürdüğü, yetkililerin olaya ilişkin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE’DE KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, İŞ YERİNDEN EVİNE GİDEN ADAMI SİLAHLI YARALADI. SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇARKEN YARALI HASTANEYE KALDIRILDI.