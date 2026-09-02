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Küçükçekmece'de yeni dönem: Güzel Sanatlar Akademisi hem geleneksel hem dijitale yöneliyor

Güzel Sanatlar Akademisi'nde resim, ebru, minyatür ve dijital sanat atölyeleriyle yeni dönem kayıtları başladı; başvurular 10 Eylül'e kadar açık.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Küçükçekmece'de yeni dönem: Güzel Sanatlar Akademisi hem geleneksel hem dijitale yöneliyor

Güzel Sanatlar Akademisi yeni dönem kayıtlarını açtı

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Güzel Sanatlar Akademisi, akademik sanat yaklaşımıyla ve yeni nesil kamusal sanat okulu kimliğiyle yeni dönem kayıtlarını başlattı. Akademi; Akademik Sanat, Dijital Sanat, Yaratıcı Çocuk ve Güzel Sanatlara Hazırlık olmak üzere dört ana alanda eğitimler sunacak ve çocuk, genç ile yetişkinlere yönelik kapsamlı atölye programlarıyla kentte sanat üretimini desteklemeyi hedefliyor.

Akademik eğitimde hangi branşlar var:

Yetişkinlere yönelik akademik sanat programında Çağdaş Sanat Pratikleri, Resim, Temel Sanat Eğitimi, Sanatta Tasarım ve Kurgu, Ebru, Minyatür, Tezhip, Sanat Tarihi, İnce Kâğıt Oymacılığı, (Kat’ı) Cilt, Çini, Kâğıt Konservasyonu, Heykel, Kaligrafi ve Karakalem gibi branşlar yer alıyor. Ders programları hem geleneksel teknikleri hem de çağdaş uygulamaları kapsayacak biçimde tasarlandı.

Dijital sanat, hazırlık atölyeleri ve çocuk programları:

Dijital sanat eğitimleri, 9 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik planlandı; Dijital Karakter Tasarımı, Video- Kurgu- Montaj, 3-2-1 Video Atölyesi, Dijital Medya, Çizgi Roman, Stop Motion ve Animasyon gibi branşlarda uygulamalı eğitimler verilecek. 13-21 yaş aralığındaki gençlere yönelik güzel sanatlara hazırlık programı ise Temel Seviye Masterclass, Güzel Sanatlar Lisesi ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hazırlık branşlarında yetenek sınavlarına hazırlık sunuyor. Öte yandan 7-14 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanan yaratıcı atölyelerde Ebru, Resim, Deneysel ve Yaratıcı Resim ile Engelsiz Sanat Eğitimi gibi etkinliklerle çocukların hayal gücü ve üretim becerileri desteklenecek.

Başvuru, iş birlikleri ve seçim süreci:

Akademide yürütülen eğitimler, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Yeni dönem başvuruları 10 Eylül tarihine kadar devam edecek. Başvuru sonrası düzenlenecek yetenek sınavı ve mülakat aşamalarında başarılı olanlar, GSA'da temel eğitim almaya hak kazanacak.

Kayıt yaptırmak veya ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler Küçükçekmece Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden başvurularını yapabilir; ayrıca bilgi için 444 4 360 numaralı hattan iletişime geçilebilir.

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ&#039;NİN YENİ DÖNEM KAYITLARI...

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ BÜNYESİNDEKİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ'NİN YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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