Kula'da Peribacaları mevkiinde yol çalışması zincirleme kazaya yol açtı: 1'i ağır 5 yaralı

Kula'da Peribacaları mevkiinde zincirleme kaza

Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Ankara D300 kara yolunun Peribacaları mevkiinde akşam saatlerinde üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay, yol çalışması nedeniyle yolda tek şeride düşmenin etkisiyle saat 19.15 sıralarında yaşandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgilere göre, Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde bulunan Sadık G. (76) yönetimindeki 35 DD 2583 plakalı hafif ticari otomobil, karşı şeritten gelen Mustafa A. (65) idaresindeki 43 FN 275 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın ardından otomobil, aynı yönde ilerleyen Erhan Çelik kontrolündeki 09 AHV 133 plakalı transite de çarptı.

Yaralılar, müdahale ve sağlık durumu:

Kazada otomobil sürücüsü Sadık G. (76), otomobildeki yolcular Cemile Güvercin (72) ve Selfinaz Şahin (49), transit sürücüsü Erhan Çelik ile araçtaki yolcu Ramazan Çelik (38) yaralandı. Kamyon sürücüsü Mustafa A. kazayı yara almadan atlattı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti ve tüm yaralılar Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede Cemile Güvercin'in ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Trafik akışı ve soruşturma:

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 kara yolunun her iki istikametinde de trafik bir süre durdu. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı.

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