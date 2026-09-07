Kulaktaki çizgi kalp krizi belirtisi değil, vücudun uyarısı olabilir

Kardiyoloji uzmanı değerlendirdi

Malatya'da özel bir hastanede görev yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Aktürk, sosyal medyada tartışma konusu olan kulak memesindeki çizgilenmenin doğrudan bir kalp krizi işareti olmadığını belirtti. Aktürk, bu bulgunun vücudun gönderdiği bir uyarı niteliğinde olduğunu ve bazı metabolik sorunlara işaret edebileceğini söyledi.

Bulgu ne anlama geliyor:

Aktürk, kulaktaki çizgilenmenin tek başına kalp krizi belirtisi olmadığını vurgulayarak, bunun yüksek kolesterol ve lipid düzeylerinin artışı gibi durumların bir göstergesi olabileceğini ifade etti. Ayrıca göz altındaki beyazımsı çizgilenmeler ve eklem yerlerindeki şişlikler gibi diğer bulguların da vücutta bazı olumsuzluklara işaret edebileceğini ekledi.

Sosyal medyada ‘‘kulaktaki çizgi kalp krizinin habercisi mi’’ sorusunun gündeme geldiğini hatırlatan Aktürk, bu tartışmanın Cem Yılmaz'ın rahatsızlığı sonrasında daha fazla dikkat çektiğini söyledi ve yineleyerek bu çizginin doğrudan bir kriz belirtisi olmadığını belirtti.

Risk faktörleri ve öneriler:

Prof. Dr. Aktürk, kalp krizi riskini artıran asıl etkenlerin yüksek kolesterol, sigara kullanımı, stres, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, ailede kalp hastalığı öyküsü ve sedanter yaşam olduğunu hatırlattı. Bu faktörlerin bir araya gelmesinin kriz geçirme yatkınlığını artırdığını vurguladı.

Çizgilenme gibi belirtileri taşıyan kişilere, lipid seviyelerini ve genel kalp sağlığını değerlendirmek üzere kardiyolojiye başvurmalarını öneren Aktürk, düzenli kontrol, yaşam tarzı değişiklikleri ve gerekirse tıbbi müdahalenin önemine dikkat çekti.

KARDİYOLOJİ UZMANI PROF. DR. ERDAL AKTÜRK