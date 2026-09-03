Kültür yolu festivalinde Kayseri'nin müzeleri ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında belediyeye bağlı tüm müzelerin kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açıyor. Bu uygulama, festivalin yerel katılımını artırmayı ve kentin zengin tarih, doğa ve kültür varlıklarını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Festival dönemi ziyaretleri:

Festival coşkusunu yaşamak isteyen herkes, etkinlik süresince 5-13 Eylül tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzelere ücret ödemeden girebilecek. Büyükşehir, müzelerin festival öncesi hazırlıklarını tamamladığını belirterek ziyaretlere eksiksiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Kayseri'nin kültür ve turizm hedefleri:

Büyükşehir yetkilileri, Kayseri'yi hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan bir kültür, turizm ve spor şehri haline getirme hedefiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla destek verdiklerini vurguladı. Belediyenin ücretsiz müze uygulaması, kent mirasına erişimi kolaylaştırarak festivalin kapsayıcılığını artırmayı amaçlıyor.

Ziyaretçiler festival süresince müze programları, sergiler ve hizmet saatleri hakkında belediyenin duyurularını takip edebilir; ücretsiz erişim, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Kayseri'nin kültürel zenginliklerini keşfetmesine olanak sağlayacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ SÜRESİNCE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN TÜM MÜZELERİNİN KAPILARINI ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ OLARAK AÇIYOR.