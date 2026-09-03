Dolar 48,3062 +0,02%
Euro 56,2333 +0,18%
Bist 14.007,40 -0,31%
Altın Gram 6.964,16 +1,57%
EUR/USD 1,1608 +0,14%
Brent Petrol 95,08 -0,58%
--°

Kültür yolu festivalinde Kayseri'nin müzeleri ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5-13 Eylül arası düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali boyunca tüm belediye müzelerini ücretsiz açıyor.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 10:41

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültür yolu festivalinde Kayseri'nin müzeleri ücretsiz

Kültür yolu festivalinde Kayseri'nin müzeleri ücretsiz

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 5-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında belediyeye bağlı tüm müzelerin kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açıyor. Bu uygulama, festivalin yerel katılımını artırmayı ve kentin zengin tarih, doğa ve kültür varlıklarını daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor.

Festival dönemi ziyaretleri:

Festival coşkusunu yaşamak isteyen herkes, etkinlik süresince 5-13 Eylül tarihleri arasında Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki müzelere ücret ödemeden girebilecek. Büyükşehir, müzelerin festival öncesi hazırlıklarını tamamladığını belirterek ziyaretlere eksiksiz hizmet sunmayı hedefliyor.

Kayseri'nin kültür ve turizm hedefleri:

Büyükşehir yetkilileri, Kayseri'yi hem Türkiye'de hem de dünyada tanınan bir kültür, turizm ve spor şehri haline getirme hedefiyle Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne Kültür ve Turizm Bakanlığı aracılığıyla destek verdiklerini vurguladı. Belediyenin ücretsiz müze uygulaması, kent mirasına erişimi kolaylaştırarak festivalin kapsayıcılığını artırmayı amaçlıyor.

Ziyaretçiler festival süresince müze programları, sergiler ve hizmet saatleri hakkında belediyenin duyurularını takip edebilir; ücretsiz erişim, yerli ve yabancı ziyaretçilerin Kayseri'nin kültürel zenginliklerini keşfetmesine olanak sağlayacak.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ SÜRESİNCE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN TÜM...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ SÜRESİNCE BÜNYESİNDE HİZMET VEREN TÜM MÜZELERİNİN KAPILARINI ZİYARETÇİLERE ÜCRETSİZ OLARAK AÇIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa bağ bozumu şenlikleri üreticinin ve kültürün merkezine dönüyor
images

Muratpaşa'dan Tokmok'a yeni kardeşlik köprüsü
images

Evini kütüphaneye dönüştüren kütüphaneci, Tercüman-ı Ahval’in dijital arşivini Y...
images

Saat kulesinin ritmi: 125 yıldır İzmir'in meydanında duran mekanik miras

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Başakşehir Galatasaray'a karşı süren kötü seriyi sonlandırma peşinde

Akıncı TİHA ile LGK-82 ve GÖZDE güdüm kitleri nokta vuruşu gerçekleştirdi

Kastamonu'da dört sağlık çalışanı aynı dönemde başladıkları mücadeleyi birlikte kazandı

Okula sağlıklı adım: erken kontroller ve psikolojik hazırlık önem taşıyor

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı