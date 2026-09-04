Kültür yolu festivalinde ulaşım için ayrıntılı sefer ve otopark düzenlemesi

Ulaşım planı ve sefer düzenlemeleri:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ikinci kez ev sahipliği yapacağı Türkiye Kültür Yolu Festivali için kapsamlı bir ulaşım planı açıkladı. Etkinlikler 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesinde gerçekleştirilecek. Belediye, vatandaşların festival alanına konforlu ve güvenli ulaşmasını sağlamak amacıyla toplu taşıma, raylı sistem ve otopark düzenlemelerini içeren uygulamalar hazırladı.

Otobüs seferleri ve saatleri:

Festival süresince Cumhuriyet Meydanı ile Millet Bahçesi arasında hizmet verecek özel otobüs seferleri planlandı. 693 hat kodlu otobüsler, Cumhuriyet Meydanı Kaleönü duraklarından hareket ederek 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30 ve 23.00 saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi yönüne sefer yapacak. Geri dönüşler içinse otobüsler festival alanından 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45, 23.15, 23.45, 00.15 ve 00.45 saatlerinde Cumhuriyet Meydanı yönüne hareket edecek. Bu düzenleme, etkinlik başlangıç ve bitişlerinde yoğunluğun azaltılmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

Raylı sistemde ek sefer uygulaması:

Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem kullanıcılarının mağduriyet yaşamaması için T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleneceğini duyurdu. T1 hattındaki ilave seferlerle festival giriş-çıkış saatlerinde yolcu akışının düzenli şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.

Otopark düzenlemeleri ve çıkış planı:

Festival alanında araç trafiğini kolaylaştırmak için otopark ve çıkışlarda da düzenleme yapıldı. Vatandaşların kullanımına sunulan otoparklar P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 ve P9 olarak belirlendi; ayrıca Havuz Otoparkı ve Spor Otoparkı ulaşım planlamasına dahil edildi. Araçların festival sonrası alandan daha düzenli ve hızlı ayrılabilmesi için otopark bölgeleri farklı renklerle gruplanarak 5 ayrı çıkış güzergâhı oluşturuldu. Sürücülerden, trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla park ettikleri bölgenin rengine tanımlı çıkış kapısını kullanmaları istendi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetiminde yapılan bu planlamayla, Türkiye Kültür Yolu Festivali katılımcılarının etkinlik alanına kolay erişimini ve etkinlik sonrası kent merkezine dönüşlerin düzenli olmasını sağlamayı amaçlıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ; KADİM KENTİN İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞI VE 5-13 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARIN FESTİVAL ALANINA RAHAT VE GÜVENLİ ULAŞIMI İÇİN ÖZEL OTOBÜS SEFERLERİ PLANLADI.