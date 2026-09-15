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Kültürel mirası koruma hedefiyle Türkiye ve Filistin ortak adımları planlıyor

Mehmet Nuri Ersoy ve İmad Hamdan, videokonferansta Filistin'in kültürel mirasını korumak için restorasyon ve ortak proje önerilerini ele aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 12:26

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 12:29

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Kültürel mirası koruma hedefiyle Türkiye ve Filistin ortak adımları planlıyor

Kültürel mirası koruma hedefiyle Türkiye ve Filistin ortak adımları planlıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Filistin Kültür Bakanı İmad Hamdan arasında gerçekleştirilen videokonferans görüşmesi, iki ülke arasında kültürel mirasın korunması alanında somut iş birliklerinin güçlendirilmesine odaklandı. Görüşme sonrası Bakan Ersoy sosyal medya paylaşımında, dayanışma ve ortak projelere vurgu yaptı.

Görüşmenin odağı:

Taraflar, Filistin'in zengin kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması için atılabilecek adımları değerlendirdi. Toplantının ana başlıklarını; mirasın korunması, restorasyon çalışmaları ve kültür alanındaki eğitim-program iş birlikleri oluşturdu. Ersoy, toplantıda Hamdan'ın ortak proje önerilerini ele aldıklarını belirtti.

İş birliği teklifleri ve yol haritası:

Görüşmede Filistin tarafından iletilen proje önerileri çerçevesinde iki ülkenin birlikte hayata geçirebileceği çalışmalar tartışıldı. Konular arasında somut restorasyon projeleri, ortak koruma protokolleri ve kültürel bellek çalışmalarının desteklenmesi yer aldı. Türkiye'nin Filistin halkıyla dayanışmasına ilişkin Ersoy şu vurguyu yaptı: "Filistin halkının haklı mücadelesinin yanında durmaya, kimliğinin ve tarihî hafızasının ayrılmaz bir parçası olan kültürel mirasına sahip çıkmaya devam edeceğiz".

Toplantı, mevcut tekliflerin değerlendirilmesi ve gelecekte atılacak adımların koordinasyonu için bir başlangıç niteliği taşıyor. İki bakanın üzerinde uzlaştığı ana amaç, kültürel mirasın yalnızca fiziksel olarak onarılması değil, aynı zamanda toplumun hafızasında yaşatılması konusunda ortak mekanizmaların oluşturulması oldu.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, FİLİSTİN KÜLTÜR BAKANI İMAD HAMDAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, FİLİSTİN KÜLTÜR BAKANI İMAD HAMDAN İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ VİDEOKONFERANS GÖRÜŞMESİNE İLİŞKİN PAYLAŞIMINDA, "FİLİSTİN HALKININ HAKLI MÜCADELESİNİN YANINDA DURMAYA, KİMLİĞİNİN VE TARİHÎ HAFIZASININ AYRILMAZ BİR PARÇASI OLAN KÜLTÜREL MİRASINA SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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