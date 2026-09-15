Edirne'de küçük ellerden yükselen uçurtmalar Gazze'ye dayanışma gönderdi

Edirne'de eğitim yılı etkinliğiyle Gazze'ye destek mesajı

2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte düzenlenen etkinlikte Edirne'deki öğrenciler, savaş ve şiddetle karşı karşıya kalan çocuklara dikkat çekmek amacıyla gökyüzüne uçurtma gönderdi. Etkinlik Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmanın yerel ayağı olarak Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılım:

Programa 10 okuldan 250 öğrenci, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte katıldı. Katılımcılar, uçurtmalarla Gazze'de ve dünyanın farklı bölgelerinde zor şartlar altında yaşayan çocuklara farkındalık ve dayanışma mesajı iletti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen "Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın" etkinliklerinin Edirne buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

Mesajlar ve tepkiler:

Edirne Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, çocukların Gazze'deki yaşıtlarına kardeşlik ve empati mesajı vermek için bir araya geldiğini vurguladı. Büyüknalçacı, çocukların yaşananların farkında olduklarını ve dayanışmayı bu şenlikle duyurmak istediklerini belirtti.

Etkinlikte velilerinden Nebahat Yapıcı, yapılan çalışmayı "güzel ve anlamlı" olarak nitelendirerek Gazze'deki çocuklara umut olmaya çalıştıklarını aktardı. Öğrencilerden Ümmügülsüm Aydınlık selam gönderdiğini söylerken, Ebrar Kaya ise Gazze'de bombaların patlamamasını, savaşların sona ermesini dileyerek Gazze ve Türkiye bayraklarıyla uçurtma uçurduklarını ifade etti.

Organizatörler ve katılımcılar etkinlik boyunca Çocuklar Oyun Oynamalıdır, Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir, Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ve Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır mesajlarını öne çıkardı.

Programa Edirne İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ayşe Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, öğretmenler ve veliler katıldı.

EDİRNE'DE 2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE ÇOCUKLARIN SAVAŞ, ŞİDDET VE ÇEŞİTLİ SORUNLARLA KARŞI KARŞIYA KALDIĞI BÖLGELERE YÖNELİK FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA 'UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN' ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.