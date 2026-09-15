İdil Biret festivali datça'da başladı; Muğla üç ilçede klasik müzik programı sürüyor

Datça'da festival açılışı:

Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası öncülüğünde düzenlenen 7'nci İdil Biret Festivali, Datça'da gerçekleştirilen açılışla sanatseverlerle buluştu. Festival, klasik müziğin tanınmış isimleri ile genç yetenekleri bir araya getiriyor ve 17 Eylül'e kadar Muğla'nın üç ilçesine yayılacak etkinliklerle sürüyor.

Açılış konseri ve öne çıkan yorumlar:

Açılış gecesinde piyanist Hande Dalkılıç, dünyada daha az seslendirilen Şostakoviç'in 2. Piyano Konçertosu'nu yorumladı. 18 yaşındaki ve 2025 Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri'nde (ICMA) "Discovery Award"a layık görülen Can Saraç ise Beethoven'ın 4. Piyano Konçertosu'nu seslendirdi. Her iki soliste de Deniz Oliveira Erdinç yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşlik etti.

İlçe programları ve oda müziği etkinlikleri:

Datça'daki açılışın ardından festival, Menteşe ve Bodrum'daki konserlerle devam edecek. 15 Eylül'de Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi terasında Irina Nikotina (keman), Julya Krepak (çello) ve Aslı Tuncay (piyano) üçlüsü Barcarol Trio sahne alacak. 16 Eylül programında ise flüt virtüözü Halit Turgay, Rüzgar Turgay (keman) ve Deniz Akalın (piyano) ile Hitit Trio Bodrum'da izleyiciyle buluşacak.

Festival kapsamında iki orkestra ve iki oda müziği konserinin yanı sıra piyano öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları da düzenleniyor; genç piyanistler ustalarla doğrudan çalışma ve sahne deneyimi elde etme imkânı buluyor.

Final ve belediyenin hedefleri:

Festivalin final orkestra konseri 17 Eylül'de Menteşe Kent Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Piyanist Cem Babacan, Münif Akalın yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde Saint-Saëns'ın 2. Piyano Konçertosu'nu yorumlayacak. Genç piyanist Tuna Bilgin ise Mozart'ın 22 No'lu, K. 482 Mi bemol majör Piyano Konçertosu'nu İdil Biret'in yazdığı kadansla seslendirecek.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, kentin tarihi ve kültürel birikiminin sanatla bütünleştiğini belirterek festivalin klasik müziği farklı yaş gruplarına taşıma ve gençlerin sanatla bağını güçlendirme hedefi olduğunu vurguladı. Belediye, festivalle Muğla'nın yalnızca doğal güzellikleriyle değil, kültür ve sanat yaşamıyla da anılan bir kent olması yönündeki çalışmalarını sürdürmeyi amaçlıyor.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SENFONİ ORKESTRASI ÖNCÜLÜĞÜNDE BU YIL 7’NCİSİ DÜZENLENEN İDİL BİRET FESTİVALİ, KLASİK MÜZİĞİN ÖNEMLİ İSİMLERİNİ VE GENÇ YETENEKLERİNİ MUĞLA’DA SANATSEVERLERLE BULUŞTURUYOR.