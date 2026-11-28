Kahramanmaraş'ta ödül gecesi

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş'ta, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri töreni gerçekleştirildi. Gecede ödüller, edebiyatın farklı disiplinlerinden isimlere takdim edildi; programın sunuculuğunu Okan Bayülgen üstlendi ve törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

Görgel'in mesajı: kültür ve yeniden inşa:

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Kahramanmaraş'ın Karacaoğlan'dan Necip Fazıl Kısakürek'e, Cahit Zarifoğlu'ndan Nuri Pakdil'e uzanan güçlü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu hatırlattı. Görgel, kentin 6 Şubat depremlerinin ardından süren yeniden inşa çalışmalarında yalnızca binaların ve yolların değil, şehrin kültürünün, sanatının, hafızasının ve ruhunun da yaşatılması gerektiğini vurguladı. Görgel, 2025 yılında UNESCO Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dâhil edilmesinin bu birikimin uluslararası tescili anlamına geldiğini ifade etti.

Etkinlikler, katılım ve ödül listesi:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende, Kahramanmaraş'ın Yedi Güzel Adam'ı ve Türk edebiyatına yön veren pek çok önemli ismi yetiştirdiğini belirtti. Ersoy, festival kapsamında 16 ülkeden şair, yazar ve fikir insanının ağırlandığını, dokuz gün boyunca 34 etkinlik gerçekleştirildiğini ve dokuz kategoride ödül takdim edildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından ödül takdimine geçildi. Gecede ödüller şu isimlere verildi:

Şiir Ödülü: Mustafa Köneçoğlu

Şiir Çevirisi Ödülü: Faruk ehi’e

Öykü Ödülü: Mehmet Kahraman

Roman Ödülü: Nicolae Sptaru

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Ayşegül Sözen Dağ

Düşünce Kitabı Ödülü: Prof. Dr. Ekrem Demirli

Yayıncılık Ödülü: Prof. Dr. Mustafa Koç

Yaşam Boyu Başarı Ödülü: Beşir Ayvazoğlu

Jüri Özel Ödülü: Ali Akbaş

Ödüller, Mehmet Nuri Ersoy ve Fırat Görgel tarafından sahiplerine takdim edildi. Gecede sanatçılar Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir'in verdiği konserle davetlilere müzik dolu anlar yaşatıldı ve tören sona erdi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI FIRAT GÖRGEL(SOLDA), AYŞEGÜL SÖZEN DAĞ(SAĞDA)