maç öncesi tablo:

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00’de Tüpraş Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde 31 puanla lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar bu çizgiyi sürdürmek isterken, Kartal liderle arasındaki 6 puanlık farkı bir galibiyetle 3’e indirmeye çalışacak.

son 7 derbinin kırmızı kart bilançosu:

İki takım arasında son 7 maçta toplam 7 kırmızı kart çıktı. Bu süreçte hakemler, siyah-beyazlılar adına 3, sarı-kırmızılılar adına ise 4 oyuncuyu oyundan ihraç etti.

Detaylar sezon bazında şöyle sıralanıyor: 2025-2026 sezonunda Tüpraş Stadyumu’nda oynanan müsabakada Galatasaray’dan Leroy Sane kırmızı kart gördü; aynı sezon RAMS Park’taki derbide ise Galatasaray’dan Davinson Sanchez oyundan atıldı.

2024-2025 sezonunda Beşiktaş’ın ev sahipliğindeki mücadelede Beşiktaş’tan Semih Kılıçsoy, Galatasaray’dan da Frankowski kırmızı kartla cezalandırıldı. Aynı sezonun bir diğer derbisinde ise kırmızı kartın çıkmadığı tek karşılaşma kaydedildi. Sezonun başında oynanan Turkcell Süper Kupa maçında ise Galatasaray’dan Victor Nelsson kırmızı kart gördü.

2023-2024 sezonunun ilk yarısında Beşiktaş file bekçisi Mert Günok, ikinci devredeki müsabakada ise Beşiktaş’tan Omar Colley kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

oyunun kaderine etkileri:

Son 7 derbide çıkan 7 kırmızı kart, bu karşılaşmalardaki sertlik ve gerilimin sürekliliğine işaret ediyor. Erken veya kritik anlarda gelen ihraçlar maçların taktik akışını ve takım tercihlerini doğrudan etkiliyor; eksilen takımın savunma düzeni, ani oyuncu değişiklikleri ve oyun disiplini ön plana çıkıyor. Hakem kararlarının derbi psikolojisini tetiklediği bir ortamda, takımların sahaya çıkacak kadroları ve oyuna yaklaşımı bu istatistiklerden doğrudan etkilenebilir.

30 Kasım’daki müsabaka öncesi bu veriler, maçın hem saha içi rekabetini hem de hakem yönetiminin önemini vurguluyor; iki kulübün teknik ekipleri ve oyuncuları için disiplin faktörü göz ardı edilemeyecek bir unsur olarak öne çıkıyor.

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY ARASINDA OYNANAN SON 7 DERBİDE 7 KIRMIZI KART ÇIKTI