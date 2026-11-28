Ege'nin kalbinde yaşam bulan restorasyon çalışmaları

İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda dört yıl önce kurulan restorasyon atölyesi, el yazması ve matbu eserlerden ahşap, metal, cam ve yağlı boya tablolara kadar geniş bir yelpazedeki kültürel varlığı koruyup onarıyor. Atölye, antika ve koleksiyon değeri taşıyan parçaların özgün yapısını korumayı esas alarak konservasyon çalışmalarını sürdürüyor.

restorasyon süreci ve uygulanan teknikler:

Atölyeye getirilen eserlerin her biri, işlem öncesinde fotoğraf ve videolarla kayıt altına alınıyor. İlk aşamada mevcut durum ve hasarlar tespit edilip, eserin malzemesine ve geçmişte görülen müdahalelere göre uygun temizlik ve güçlendirme yöntemleri belirleniyor. Duruma göre kuru ya da ıslak temizlik uygulamaları tercih ediliyor; gerektiğinde tümleme ve güçlendirme çalışmaları yapılıyor.

Ahşap objelerde önce kurt galerilerinin temizlenmesi, zararlı unsurların ortadan kaldırılması ve ardından mikro enjeksiyon gibi tekniklerle yapısal müdahaleler uygulanıyor. İşlemler sırasında eserin özgün yapısına uygun koruyucu solüsyonlar kullanılıyor ve restorasyon tamamlandığında objeler uygun koşullarda korunup teslim ediliyor.

Atölyede yalnızca endüstriyel restorasyon malzemeleri değil, ihtiyaca göre taş boya, bitki kökleri ve aşı boyası gibi organik içerikli çözeltiler de hazırlanarak kullanılıyor. Kurucular, restorasyonun sadece yıpranan bölümlerin onarımı olmadığını; eserin mevcut durumunun korunmasının ve ileride yapılacak müdahalelerin de göz önünde bulundurulmasının gerektiğini vurguluyor.

geri döndürülebilirlik ilkesi ve mesleki kayıt tutma:

Atölyede yürütülen çalışmalarda geri döndürülebilirlik prensibi ön planda tutuluyor. Yapılan müdahaleler, gelecekte başka bir restoratörün eseri yeniden ele almasına olanak sağlayacak şekilde planlanıyor; özgün dokunun değiştirilmesine yol açacak uygulamalardan kaçınılıyor. Restorasyon aşamaları belgeleniyor ve sonraki koruma çalışmalarına rehberlik edecek ayrıntılı kayıtlar tutuluyor.

eğitim ağırlıklı uygulamalı çalışmalar:

Atölyede hafta içi ve hafta sonu yaklaşık 15 kişilik bir grupla çalışmalar yürütülüyor. Kuruculardan restoratör Şahin Genç ile birlikte, Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Seda Ağırbaş da kursiyerlere eğitim veriyor. Mimarlık, restorasyon ve arkeoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler ile bu alanlardan mezun olanlar, atölyede uygulamalı çalışma yapma imkanı buluyor ve restorasyonun aşamalarını sahada öğreniyorlar.

Kursiyerler el yazması ve matbu eserlerin temizliğinden tarihi objelerin korunmasına kadar farklı görevlerde yer alarak mesleki deneyim kazanıyor. Bu sayede hem somut bilgi pratiğe dökülüyor hem de kentteki taşınabilir kültür varlıklarının korunmasına doğrudan katkı sağlanıyor.

genç restorasyoncu adaylarının çalışmaları ve motivasyonları:

Atölyede eğitim alanlar arasında farklı disiplinlerden öğrenciler yer alıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü son sınıf öğrencisi Zeynel Erenöz kuru temizleme uygulamalarında görev alırken, Mimari Restorasyon mezunu Aleyna İbrim mesleğinde uzmanlaşmak amacıyla atölyeye katıldığını ve şu anda bir el yazması eser üzerinde çalıştığını aktarıyor.

Aleyna Şengül, Türk İslam Arkeolojisi yüksek lisans tez çalışması kapsamında atölyede yaklaşık iki yıldır görev yapıyor; 18’inci yüzyılın sonlarına tarihlendirilen bir Kur’an-ı Kerim üzerinde kuru temizleme ve kazıma aşamalarında yer alıyor. Mimari Restorasyon mezunu Zeynep Deniz ise öğrenmenin hayat boyu süren bir süreç olduğunu vurguluyor ve sanata ilgi duyanların restorasyon deneyimi edinmesinin önemine dikkat çekiyor.

Atölye, akademik danışmanlık ve saha deneyimini bir arada sunarak restorasyon mesleğinin yeni kuşaklara aktarılmasında rol oynuyor.

kültürel mirasın kişisel hikâyeleri:

Atölyede çalışanlardan bazıları, kişisel ve ailevi bağlılıklarla restorasyona katılıyor. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni ve İslam Tarihi ve Sanatları yüksek lisans öğrencisi Sümeyye Serap Zaman, atölyede yaklaşık 250 yıla yaklaşan aile yadigarı Mushaf-ı Şerif üzerinde çalıştığını, eserin gelecek nesillere ulaşabilmesi için doğru temizlik ve koruma yöntemlerinin uygulanmasının önemini vurguluyor.

Atölye, tarihi çarşının içinde yer almasının getirdiği avantajla hem kent belleğine hem de mesleki eğitime katkı veren bir merkez olarak öne çıkıyor. Uzmanlar ve öğrenciler ortak çalışmayla, taşınabilir kültür varlıklarının özgün dokusunu koruyarak geleceğe taşınmasını amaçlıyor.

İZMİR’DE DÖRT YIL ÖNCE KURULAN RESTORASYON ATÖLYESİNDE, EL YAZMASI VE MATBU ESERLERDEN AHŞAP, METAL, CAM VE YAĞLI BOYA TABLOLARA KADAR PEK ÇOK KÜLTÜREL VARLIK, ÖZGÜN DOKUSUNA SADIK KALINARAK ONARILIYOR.