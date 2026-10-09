Kulu'da yol trafiğe kapandı: iki tır ve otomobilin karıştığı kaza

kaza yerinden ilk bilgiler

Konya'nın Kulu ilçesinde, Ankara-Konya kara yolu ilçe merkezinde iki tır ile bir otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Olayda 1 kişi yaralandı ve kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre kazaya; C.Ş. idaresindeki 06 FP 4895 plakalı Toyota marka otomobil, Y.K. yönetimindeki 42 AUH 190 plakalı Mercedes marka tır ve A.G. idaresindeki 51 AAU 790 plakalı Mercedes marka tır karıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır sürücüsü A.G., araç içerisinde sıkıştı.

müdahale ve ulaşıma etkisi:

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazaya ilişkin tahkikat başlatılırken, polis ekiplerinin çalışmasının tamamlanmasının ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

KONYA’NIN KULU İLÇESİNDE İKİ TIR İLE BİR OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YARALANDI.