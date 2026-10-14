Aydın'da pamuk tarları yağmura karşı savunmasız kaldı

Aydın'da pamuk tarlalarında yağışın etkisi

Aydın genelinde dün akşamdan itibaren başlayan sonbahar yağışları, bu yıl iklim koşulları nedeniyle normalinden geç gelişen pamukları olumsuz etkiledi. Henüz gelişimini tamamlamadığı için toplanmayan tarlalarda küçük çaplı hasar gözlemlendi. En yoğun yağış, ilçe dağlık kesimlerinde kaydedildi.

yağışın dağılımı:

Meteoroloji verilerine göre, dün gece kaydedilen yağış miktarları arasında Kuyucak Musakolu 25,9 kilogram, bazı Çine kesimleri 30,6 kilogram ve Aydın Çıldır Ovası 24 kilogram yer aldı. Pamuk ekiminin yoğun olduğu Söke'ye 19,2 kilogram yağış düşerken; Nazilli, Koçarlı, İncirliova ve Germencik ilçelerinde metrekareye 10 ila 20 kilogram arasında yağış kaydedildi.

hasat süreci ve üretici uyarıları:

Söke Tariş Pamuk Birliği Başkanı İsmail Özer, bu yıl pamuğun iklim şartları nedeniyle yaklaşık 15 gün gecikmeli geliştiğini belirtti. Özer, Söke'de hasadın yaklaşık yüzde 60'ının tamamlandığını ve hava açık olduğu takdirde hasadın yarından sonra devam edeceğini söyledi. Ancak Özer, iklim koşulları elverişli olmazsa ürünlerde daha geniş çaplı zararın ortaya çıkabileceği uyarısını yaptı.

Yerel yetkililer ve üreticiler, meteorolojik gelişmeleri takip ederek hasat planlamasını esnek tutuyor. Şu aşamada alınabilecek önlemler ve toplama takvimi, hava durumuna bağlı olarak şekillenecek.

AYDIN’DA BAŞLAYAN SONBAHAR YAĞIŞLARI PAMUĞU VURDU. BU YIL İKLİM KOŞULLARI DOLAYISIYLA GELİŞEMEYEN PAMUKLAR YAĞMURA YAKALANIRKEN, YETKİLİLER HAVALARIN AÇILMASI DURUMUNDA HASADIN DEVAM EDECEĞİNİ BELİRTTİ.