Dolar 49,3871 +0,04%
Euro 54,9826 -0,50%
Bist 12.148,35 -0,84%
Altın Gram 6.536,15 -1,46%
EUR/USD 1,1130 -0,66%
Brent Petrol 105,84 +0,14%
--°

Aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde D100 karayolu Zincirlikuyu kavşağında yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde gerçekleşen iki kazada üç kişi yaralandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 16:02

GÜNCELLEME: 14 Ekim 2026 - 16:07

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, Samsun istikameti Zincirlikuyu kavşağında aynı noktada peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Y.C. idaresindeki 04 ABG 761 plakalı Hyundai marka minibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla gerçekleşti. Şarampole yuvarlanarak metrelerce sürüklenen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan V.C. yaralandı.

Ardından aynı kavşakta R.A. yönetimindeki 55 KF 446 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen R.K. yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Olaylar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra tedavi için Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve güvenlik uyarıları:

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, yağış sırasında Zincirlikuyu kavşağında sık sık kaza yaşandığını belirterek sürücüleri hız kurallarına uyma ve yol koşullarına göre hızlarını düşürme konusunda uyardı.

KASTAMONU&#039;DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

KASTAMONU'DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, Beşiktaş'ta ulaşım aksadı
images

İnegöl'de iki yaşındaki Melis son yolculuğuna uğurlandı
images

Kent meydanı'nda tartışma kavgaya evrildi, polis müdahale etti
images

Şişli'de rögar taştı, Zincirlidere Caddesi göle döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Eskişehirli üreticilere sıvı gübre desteği için başvurular açıldı

Zincirlikuyu alt geçidi suyla doldu, Beşiktaş'ta ulaşım aksadı

İnegöl'de iki yaşındaki Melis son yolculuğuna uğurlandı

Karabük için yoğun yağış alarmı: vatandaşlara tedbir çağrısı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

94 yaşında gökyüzüne uzanan dede Babadağ'da ilk paraşüt deneyimini yaşadı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın