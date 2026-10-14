Aynı kavşakta iki ayrı kaza: 3 kişi yaralandı

olayın gelişimi:

Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolunda, Samsun istikameti Zincirlikuyu kavşağında aynı noktada peş peşe iki trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Y.C. idaresindeki 04 ABG 761 plakalı Hyundai marka minibüsün yağış nedeniyle kayganlaşan kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlanmasıyla gerçekleşti. Şarampole yuvarlanarak metrelerce sürüklenen minibüsün sürücüsü ile araçta bulunan V.C. yaralandı.

Ardından aynı kavşakta R.A. yönetimindeki 55 KF 446 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada otomobilde bulunan ve hamile olduğu öğrenilen R.K. yaralandı.

müdahale ve tedavi:

Olaylar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra tedavi için Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

soruşturma ve güvenlik uyarıları:

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler, yağış sırasında Zincirlikuyu kavşağında sık sık kaza yaşandığını belirterek sürücüleri hız kurallarına uyma ve yol koşullarına göre hızlarını düşürme konusunda uyardı.

KASTAMONU'DA ŞARAMPOLE YUVARLANAN MİNİBÜSTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI.