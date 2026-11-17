Olayın ayrıntıları:

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir iş yerine giren kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kasa üzerinde bulunan SMA hastası bir bebek için konulan yardım kumbarasını alarak iş yerinden ayrıldı.

Şüphelinin, kumbaranın yardım amacıyla konulduğunu bilmesine rağmen kısa sürede dükkandan çıkarak uzaklaştığı görüldü.

Görüntüler ve tespitler:

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı; kayıtlarda şüphelinin kasaya yönelip kumbarayı alıp hızla uzaklaştığı anlar net olarak yer alıyor. Şu ana kadar şüphelinin kimliği tespit edilmedi.

Kumbaranın amacı ve izleyen sonuçlar:

Kumbaranın, SMA hastası bir bebek için destek amacıyla kasanın üzerine bırakıldığı belirtiliyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler, yardım kampanyasının akıbeti ve şüphelinin bulunmasına ilişkin soru işaretleri doğurdu.

Olayla ilgili kayıtlarda yer alan görüntüler, iş yeri açısından olayı belgeliyor; gelişmeler geldikçe konuya ilişkin bilgiler paylaşılacaktır.

BURSA’NIN KARACABEY İLÇESİNDE BİR İŞ YERİNE GİREN ŞÜPHELİ, KASANIN ÜZERİNDE BULUNAN VE SMA HASTASI BİR BEBEK İÇİN YARDIM AMACIYLA KONULAN KUMBARAYI ÇALARAK KAYIPLARA KARIŞTI.