olay ve ilk görüntüler:

Katoliklerin ruhani lideri Papa 14’üncü Leo, Uruguay ve Arjantin’in ardından 12 günlük Güney Amerika turunun son durağı olan Peru’da, Lima ziyaretinde beklenmedik bir an yaşadı. Kendisine ait aracı taşıyan konvoy içinde, aracın ani fren yapması sonucu Papa öne doğru savruldu ve başını ön koltuğa çarptı.

Olay anına ait görüntülerde, arka koltukta oturan Papa’nın frenin etkisiyle öne doğru hareket ettiği görülüyor. Aracın neden ani fren yaptığı bilinmiyor; konvoy olayın ardından yoluna devam etti. Papa’nın sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.

ayindeki önceki olay ve güvenlik kaygısı:

Dün Las Palmas Hava Üssü’nde düzenlenen veda ayininde de bir güvenlik olayı yaşanmıştı. Papamobiliyle kalabalığı selamlayan Papa’nın gözüne kalabalıktan fırlatılan bir cisim isabet etti; bu olayda Papa’nın yaralanmadığı bildirildi.

Bu iki ayrı olay, ziyaret sürecinde güvenlik ve protokol uygulamalarına ilişkin soru işaretleri doğuruyor. Resmi makamlar veya Vatikan tarafından yapılan ek bir bilgilendirme henüz paylaşılmadı.

izleyici ve yetkililere yönelik notlar:

Olayların kamuya açık görüntüleri ve basına yansıyan detaylar, hem sağlık takibi hem de güvenlik prosedürlerinin gözden geçirilmesini gerektirebilir. Papa 14’üncü Leo’nun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır