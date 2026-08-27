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Kurşunlu köyü mevkiinde otomobil yoldan çıktı; sürücü hastaneye kaldırıldı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Kurşunlu köyü mevkiinde 34 CES 408 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kayboldu, sürücü Enver Ç. yaralandı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 09:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kurşunlu köyü mevkiinde otomobil yoldan çıktı; sürücü hastaneye kaldırıldı

Kurşunlu köyü mevkiinde otomobil yoldan çıktı; sürücü hastaneye kaldırıldı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Kurşunlu köyü mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıktı. Kazada 34 CES 408 plakalı aracın sürücüsü Enver Ç. yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Araçta yolcu olarak bulunan Şükran Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

BİLECİK’TE OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 1 YARALI

BİLECİK’TE OTOMOBİL YOLDAN ÇIKTI: 1 YARALI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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