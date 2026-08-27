Kurşunlu köyü mevkiinde otomobil yoldan çıktı; sürücü hastaneye kaldırıldı

Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde, Kurşunlu köyü mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıktı. Kazada 34 CES 408 plakalı aracın sürücüsü Enver Ç. yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olay yerine gelen acil servis ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırdı. Araçta yolcu olarak bulunan Şükran Ç. ise kazayı yara almadan atlattı.

Soruşturma devam ediyor:

Kaza ile ilgili jandarma ve trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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