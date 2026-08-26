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Kurtalan'da köy yolunda çarpışma: iki kişi yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde Şenköy mevkiindeki köy yolu ayrımında iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, inceleme sürdürüyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 09:53

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kurtalan'da köy yolunda çarpışma: iki kişi yaralandı

Olay ve yeri:

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Şenköy mevkiindeki köy yolu ayrımında iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yattı.

Müdahale ve yaralılar:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı:

Kaza ile ilgili güvenlik güçleri ve yetkililerce soruşturma ve inceleme başlatıldı.

KURTALAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

KURTALAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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