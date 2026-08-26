Kurtalan'da köy yolunda çarpışma: iki kişi yaralandı

Olay ve yeri:
Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Şenköy mevkiindeki köy yolu ayrımında iki aracın çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri yan yattı.
Müdahale ve yaralılar:
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerin ardından 2 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
İnceleme başlatıldı:
Kaza ile ilgili güvenlik güçleri ve yetkililerce soruşturma ve inceleme başlatıldı.
KURTALAN İLÇESİNDE İKİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.
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