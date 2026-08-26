Amur projesinin inşaatında çıkan yangın can kaybını artırdı

kaza ve müdahale:

Dün Rusya’nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde, inşaatı süren bir gaz-kimya kompleksinde çıkan yangının bilançosu arttı. Yetkililer, olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 7’ye yükseldiğini, 9 kişinin kayıp olduğunu ve yaralı sayısının 152 olduğunu açıkladı.

Yetkililerden gelen bilgilere göre, ölenlerden 6’sının Çin vatandaşı olduğu tespit edildi. Yaralıların durumuna göre Rusya genelindeki farklı hastanelere sevk edilmesi için bölgeye yardım uçağı gönderildi ve tıbbi tahliye ile bakım çalışmaları sürdürülüyor.

arama ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerinde devam eden arama-kurtarma operasyonlarında kayıp kişileri bulmaya yönelik çalışmalar öncelik taşıyor. Bölgede acil müdahale ekipleri ve sağlık personeli görevlendirildi; yetkililer hem enkaz altında olabilecek kişilere ulaşmaya hem de yaralıların naklini hızlandırmaya odaklandı.

tesis ve soruşturma:

Yangının çıktığı kompleks, Rus şirketi Sibur ile Çinli petrol ve doğal gaz şirketi Sinopec ortaklığındaki Amur Gaz-Kimya Kompleksi. Tesis henüz üretime başlamamış olup, yılda 2,3 milyon ton polietilen ve 400 bin ton polipropilen üretmesi planlanıyordu.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili açıklama yaparak yangının sanayi güvenliği yönetmeliklerinin muhtemel ihlali kapsamında soruşturulduğunu bildirdi. Yetkililer, yangının kesin nedenini belirlemek için teknik incelemeler ve soruşturmaların sürdüğünü ifade etti.

Olay, inşaat aşamasındaki büyük çaplı enerji ve kimya projelerinin güvenlik uygulamalarına dair tartışmaları yeniden gündeme getirdi; yetkililer kazanın sebeplerinin ortaya çıkarılması ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların devam edeceğini belirtiyor.

Rusya'nın uzak doğusundaki Amur bölgesinde inşaatı süren gaz-kimya kompleksinde dün çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükselirken, 9 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.