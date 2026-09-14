Kuruyan Meke Gölü karavan tutkunlarının yeni uğrak noktası

Kuruyan göl, beklenenin ötesinde ilgi görüyor

Konya'nın Karapınar ilçesinde yer alan Meke Gölü, yıllar önce kurumasına rağmen hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini koruyor. Bölgenin sessiz atmosferi ve benzersiz jeolojik görünümü, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. Özellikle fotoğraf ve doğa meraklıları ile karavanla yolculuk yapanlar göl çevresinde daha fazla zaman geçiriyor.

jeolojik yapı ve görsel öğeler:

Meke Gölü, ortasında yükselen ana koni ile çevresindeki küçük adacıklarıyla dikkat çekiyor. Dünyanın sayılı doğal oluşumları arasında gösterilen bu yapı, kurumasına rağmen bölgenin karakterini koruyor; koni ve adacıklar, göl tabanının oluşturduğu siluetlerle ziyaretçilere alışılmadık manzaralar sunuyor. Gün doğumu ve gün batımı esnasında göl alanındaki ışık oyunları, özellikle fotoğrafçılar için cazip görüntüler oluşturuyor.

karavan kültürü ve ziyaretçi deneyimleri:

Göl, karavan tutkunlarının uğrak noktaları arasında yer alıyor; alanda kamp kurup günün iki önemli anını—gün doğumu ve gün batımını—izlemek yaygın bir tercih. Türkiye'yi karavanıyla gezen Almanya vatandaşı Bernd Neuber de bölgeyi sosyal medya ve internet üzerinden gördüğünü, ziyaret ettikten sonra bölgenin kendisini etkilediğini belirtti. Ziyaretçiler, kuruyan gölün sessizliğinde doğayla baş başa kalmayı ve eşsiz manzaraları deneyimlemeyi tercih ediyor.

TÜRKİYE’Yİ KARAVANIYLA GEZEN ALMANYA VATANDAŞI BERND NEUBER DE MEKE GÖLÜ’NÜ ZİYARET EDEN YABANCI TURİSTLERDEN BİRİ OLDU.