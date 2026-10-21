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Kurye süsüyle saklanan sevkiyat: Esenyurt operasyonunda 98,5 kilo uyuşturucu ve patlayıcılar ele geçirildi

Esenyurt'ta kurye kılığında düzenlenen operasyonda toplam 98,5 kilogram skunk, 2 bomba ve zula adresleri tespit edilerek 3 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Kurye süsüyle saklanan sevkiyat: Esenyurt operasyonunda 98,5 kilo uyuşturucu ve patlayıcılar ele geçirildi

Esenyurt'ta narkotik operasyonu

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt ilçesinde düzenledikleri operasyonda 98,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Operasyonda toplam 3 şüpheli yakalandı ve yaşanan anlar polis kamerasına yansıdı.

Operasyonun ayrıntıları:

Yapılan çalışmada, yemek dağıtımı yapan bir kurye gibi hareket eden A.Y. (24) ve Y.T.Ö (23) isimli şüpheliler 86 kilogram skunk ile yakalandı. Şüphelilerin bağlantılı olduğu zula adresleri ve araçlar tespit edilerek adrese düzenlenen baskınlarda ise ek 12 kilo 500 gram uyuşturucu madde bulundu. Baskınlarda ayrıca biri el bombası, biri el yapımı patlayıcı (EYP) olmak üzere 2 patlayıcı ele geçirildi; bu adreste yakalanan şüpheli D.G.E. (23) gözaltına alındı.

Kuryelik süsü ve özel düzenekler:

Soruşturmada, zanlıların uyuşturucuyu kapalı koliler içinde taşıyarak yemek dağıtımı kılıfı altında sevk etmeyi denedikleri tespit edildi. Ayrıca faillerin, el yapımı patlayıcıyı gizlemek için bir ipe bağladıkları EYP'yi binanın asansör boşluğundan aşağı sarkıttıkları belirlendi. Polis, bu özel düzeneğe titiz çalışma sonucu ulaşıp etkisiz hale getirdi.

Yakalanan zanlılar Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorgulandı; A.Y. ve Y.T.Ö. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanıp cezaevine gönderildi. Patlayıcı maddeler ve uyuşturucularla yakalanan D.G.E. hakkında ise polisteki işlemlerin devam ettiği bildirildi.

İSTANBUL POLİSİ, ESENYURT İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 98,5...

İSTANBUL POLİSİ, ESENYURT İLÇESİNDE UYUŞTURUCU TACİRLERİNE YÖNELİK DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA 98,5 KİLOGRAM UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRDİ, 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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