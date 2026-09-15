Kuryeler kask ve kurala odaklandı: trafik polisinden güvenli sürüş eğitimi

Eğitim düzeni ve katılımcılar:

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında düzenlenen programda kentte faaliyet gösteren motorlu kurye çalışanlarına yönelik eğitim gerçekleştirildi. Programa toplam 258 motorlu kurye katıldı ve katılımcılara trafik güvenliğine ilişkin temel ilkeler aktarıldı.

Eğitimin içerikleri:

Eğitimde motosiklet kullanımı sırasında uyulması gereken trafik kuralları üzerinde duruldu. Özellikle kask, eldiven ve diğer koruyucu ekipman kullanımının gerekliliği vurgulandı. Programda ayrıca motosiklet sürücülerinin karıştığı trafik kazaları, emniyet şeridi ihlalleri ve seyir sırasında araçların arasından tehlikeli şekilde geçiş yapılmasının yol açabileceği riskler hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Hedefler ve beklenen etkiler:

Uygulamanın amacı, kurye çalışanlarının trafik bilincini artırmak, kaza risklerini azaltmak ve kurallara uyumu teşvik etmektir. Yetkililer benzer eğitim ve denetim çalışmalarının trafik güvenliğine olumlu katkı sağlayacağına dikkat çekti.

KOCAELİ’DE TRAFİK POLİSİ TARAFINDAN 258 MOTORLU KURYEYE GÜVENLİ MOTOSİKLET SÜRÜŞÜ EĞİTİMİ VERİLDİ.