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Umut ve barış gökyüzünde: Balıkesir'de çocuklar uçurtmalarla ses verdi

Balıkesir Çamlık'ta düzenlenen etkinlikte yaklaşık 450 kişi bir araya geldi; çocuk hakları, barış ve umut temaları uçurtmalara asılan mesajlarla paylaşıldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Umut ve barış gökyüzünde: Balıkesir'de çocuklar uçurtmalarla ses verdi

Balıkesir'de çocukların umutları uçurtmalarla gökyüzüne taşındı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın temasıyla düzenlediği etkinlik, Balıkesir Çamlık'ta yapıldı. Etkinlik, çocuk haklarına dikkat çekmeyi, savaş ve çatışmalardan etkilenen çocuklara yönelik duyarlılığı artırmayı ve barış ile umut mesajlarını görünür kılmayı amaçladı.

Katılımcılar ve amaç:

Programa Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Karesi İlçe Kaymakamı Murat Büyükköse, İl Milli Eğitim Müdürü Selehattin Kal, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü Çetin Keren, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve İl Milli Eğitim Şube Müdürü Cemalettin Yüceer katıldı. Etkinlikte anasınıfı, ilkokul ve ortaokul kademelerinden yaklaşık 200 öğrenci, 200 veli ile 50 öğretmen ve idareci olmak üzere toplamda yaklaşık 450 kişi bir araya geldi. Organizasyonun temel hedefi çocukların oyun, güven, eğitim ve haklarına ilişkin farkındalığı artırmaktı.

Etkinlik alanı ve etkinlikler:

Etkinlik alanında dört farklı farkındalık çadırı oluşturuldu: Çocuklar Oyun Oynamalıdır, Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir, Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır ve Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır. Bu temalar çerçevesinde çocuklar boyama ve çeşitli atölye çalışmalarına katıldı; etkinlikler, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri için tasarlandı.

Öğrenciler tarafından hazırlanan barış, umut, eğitim, güven, dayanışma ve çocuk haklarına dair mesajlar uçurtmalara asılarak sergilendi. Uçurtmalar gökyüzünü renklendirirken, taşındıkları mesajlar da sembolik bir biçimde izleyicilere ulaştı. Program kapsamında gerçekleştirilen Umut Uçurtması temsili çalışması, çocukların barış ve umut dileklerini gökyüzüne göndermesi niteliğinde renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik, çocukların oyun oynayabildiği, güven içinde büyüme ve eşit eğitim hakkı kavramlarının vurgulandığı bir atmosfer yarattı. Balıkesir'den yükselen bu uygulamalı farkındalık çalışması, küçük katılımcıların seslerini ve beklentilerini görünür kılarak barış ve umut mesajını güçlendirdi.

BALIKESİR&#039;DE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ &quot;UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN!&quot; TEMASI...

BALIKESİR'DE MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ "UÇURTMALAR VURULMASIN, GÖKYÜZÜ ÇOCUKLARA KALSIN!" TEMASI DOĞRULTUSUNDA ÇAMLIK'TA ANLAMLI BİR ETKİNLİK GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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