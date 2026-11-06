Kuşadası dünyaya açılıyor: fuarda yeni iş birlikleri hedeflendi

Kuşadası, WTM Londra’da tanıtıldı

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) çatısı altında World Travel Market (WTM) Londra fuarına katılarak kentin doğal, tarihi ve kültürel potansiyelini uluslararası ziyaretçilere sundu. 3-5 Kasım tarihleri arasında ExCeL London Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlik, Kuşadası için bir tanıtım ve iletişim fırsatı olarak değerlendirildi.

Fuarda öne çıkan noktalar:

Belediye Başkan Vekili Tahsin Demirtaş ile fuarda temsil edilen Kuşadası, ziyaretçilere kentteki deniz, doğa ve tarih zenginliklerini tanıttı. TGA çatısı altındaki standda yapılan görüşmelerde, kent turizminin farklı pazarlarda bilinirliğinin artırılması ve yeni iş birlikleri kurulması öncelikli hedef olarak vurgulandı.

WTM Londra, dünya çapında turizm profesyonellerini, seyahat acentelerini ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bir organizasyon olması nedeniyle Kuşadası için stratejik bir platform görevi gördü. Fuarda yapılan tanıtımın, sezon dışı dönemlerde de destinasyonun tercih edilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Gelecek hedefleri:

Demirtaş, fuara katılım amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Amacımız Kuşadası’nı dünyaya tanıtmak, yeni iş birlikleri kurmak ve kentimize daha fazla turist kazandırmak." Bu açıklama, Kuşadası’nın uluslararası turizm pazarındaki konumunu güçlendirmeye yönelik sürdürülen çalışmaları ve iletişim çabalarını işaret ediyor.

Fuarda elde edilen temaslar ve görüşmeler, Kuşadası Belediyesi tarafından takip edilip somut iş birliklerine dönüştürülmek üzere planlanacak. Kentin doğal ve kültürel mirasının ve turizm altyapısının daha geniş kitlelere ulaşması için hem kamu hem de özel sektör paydaşlarıyla koordineli adımlar atılacağı bildirildi.

KUŞADASI BELEDİYESİ, LONDRA’DA DÜZENLENEN WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LONDRA FUARI’NA KATILDI. TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI (TGA) ÇATISI ALTINDA KUŞADASI’NIN TANITILDIĞI FUARA KATILAN BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ TAHSİN DEMİRTAŞ, "AMACIMIZ KUŞADASI’NI DÜNYAYA TANITMAK, YENİ İŞ BİRLİKLERİ KURMAK VE KENTİMİZE DAHA FAZLA TURİST KAZANDIRMAK" DEDİ.