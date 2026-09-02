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Kuşadası işletmeleri müzik tarifelerinde esneklik istiyor

Kuşadası Ticaret Odası, işletmelerin müzik kullanım ücretlerini MESAM-MSG ile görüşerek sezonluk indirim, alan bazlı ölçüm ve tek ödeme talebini iletti.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Kuşadası işletmeleri müzik tarifelerinde esneklik istiyor

Kuşadası Ticaret Odası ile MESAM-MSG arasında ön görüşme

Kuşadası Ticaret Odası Yeme-İçme (3. Meslek Komitesi) üyeleri, işletmelerin müzik kullanımına ilişkin şikâyet ve taleplerini gündeme taşımak üzere MESAM-MSG temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Komite Üyesi Seydi Yıkılmaz, Komite Üyeleri Berkay Çoban ile Sercan Çalışkan ve Meslek Gurubu Üyesi Şefik Sözer katıldı. MESAM-MSG tarafını ise Lisanslama Uzmanları Kemal Dinçer, Gülsüm Ertan ve vekiller Av. Esra Erol ile Av. Ali Doğruer temsil etti.

Gündemdeki ana talep: sezonluk ve alan bazlı tarifeler:

Toplantıda Kuşadası’ndaki turizm odaklı işletmelerin ekonomik yapısına uygun olacak şekilde indirimli ve sezonluk tarifeler uygulanması önerildi. Katılımcılar, mevcut tarifelerin işletmelerin ruhsatlarındaki toplam metrekare üzerinden belirlendiğini; oysa birçok restoranda ve benzeri işletmede müziğin ancak belirli alanlarda, genellikle fon müziği niteliğinde kullanıldığını belirtti. Bu nedenle ücretlerin müziğin fiilen kullanıldığı alan üzerinden hesaplanmasının adil olacağı vurgulandı.

Birleştirilmiş ödeme sistemi ve uluslararası karşılaştırma:

Komite üyeleri, farklı müzik birliklerine ayrı ayrı ödeme yapılmasının işletmelerin idari ve mali yükünü artırdığını söyleyerek, tüm müzik birliklerinin tek çatı altında birleşmesi ve işletmelerin tek noktaya ödeme yapabileceği bir altyapı oluşturulmasını talep etti. Ayrıca, Komite Üyesi Sercan Çalışkan toplantıda Türkiye’nin bu konuda Avrupa Birliği ülkeleri arasında yüksek ücretler ödeyen ülkeler arasında yer aldığına dikkat çekerek, mevcut tarifelerin Avrupa uygulamalarıyla karşılaştırılarak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Toplantı, taleplerin ve önerilerin MESAM-MSG yönetim kurullarına iletilmesi ve konuya ilişkin daha geniş katılımlı, kapsamlı bir toplantının önümüzdeki günlerde düzenlenmesi kararıyla sonlandırıldı. Taraflar, sonraki görüşmede çözüm odaklı adımların atılmasını hedefliyor.

KUŞADASI TİCARET ODASI’NDAN MÜZİK TARİFELERİ İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI-“TARİFELER YENİDEN...

KUŞADASI TİCARET ODASI’NDAN MÜZİK TARİFELERİ İÇİN ÇÖZÜM ÇAĞRISI-“TARİFELER YENİDEN DÜZENLENMELİ”

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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