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Demirci'nin topraklarına kök salmış 138 yıllık Figani Efendi eriği yeniden hasatta

Demirci'de 1886'dan beri yetişen ve 2024'te coğrafi işaret alan Figani Efendi eriğinde hasat başladı; yıllık yaklaşık 200 ton taze ve kuru ürün üretiliyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Demirci'nin topraklarına kök salmış 138 yıllık Figani Efendi eriği yeniden hasatta

138 yıllık miras tarlada

Demirci'de 1886 yılında Mora Yarımadası'ndan getirilen tek bir fideyle başlayan Figani Efendi eriği üretiminde hasat başladı. 2024'te Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen bu tür, ilçenin tarımsal çeşitliliğinin ve yerel ekonominin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Hasat süreci ve üretim:

Ağustos ayının son günlerinde başlayan hasat, eylül ayı sonuna kadar devam ediyor. İlçede yaklaşık 12 bin Figani Efendi eriği ağacından yılda ortalama 200 ton ürün elde ediliyor. Ürün hiçbir zirai ilaç kullanılmadan yetiştiriliyor; toplanan eriklerin bir bölümü taze olarak pazarlanırken, kalanlar güneşte kurutularak çerez şeklinde tüketiciye ulaştırılıyor.

Üreticinin gözüyle değer:

55 yıldır çiftçilik yapan üretici Ramazan Akın, 'Figani Efendi eriğini yaş ve kuru olarak Ankara, Köprübaşı, Salihli ve Manisa çevresine gönderiyoruz' diyerek dağıtım alanlarını sıralıyor. Akın, 'Başka bölgelere denemek için karşılıksız fidan gönderdim ancak bizim buraların verimini ve kalitesini alamadılar' ifadesiyle ürünün bölgeyle olan bağını vurguluyor.

Hasadın iki aşamalı yapıldığını anlatan Akın, 'Önce taze olan yeşil eriği toplayıp satıyorum. Bir ay kadar sonra da kalanları yıkayıp, temizleyip güneşte kurutarak pazarlıyorum' şeklinde süreci özetliyor. Ayrıca, 'Bu eriğin özelliği çok saymakla bitmez. Özellikle sindirim ve bağırsak sorunu yaşayanlar, hatta hastanelerden yönlendirilen vatandaşlar çok geliyor. Bu yıl kendi bahçemden 2 ton rekolte bekliyorum' diye ekliyor.

Coğrafi işaret tesciliyle Figani Efendi eriği, Demirci'nin geleneksel tarımsal değerlerinden biri olarak daha görünür hale gelirken, doğal üretim yöntemi ve kendine has aroması sayesinde hem yerel pazarda hem de farklı bölgelerde talep görüyor.

MANİSA&#039;NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 1886 YILINDAN BU YANA YETİŞTİRİLEN VE TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU...

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE 1886 YILINDAN BU YANA YETİŞTİRİLEN VE TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU TARAFINDAN COĞRAFİ İŞARETLE TESCİLLENEN "FİGANİ EFENDİ ERİĞİ"NDE HASAT MESAİSİ BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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