Dolar 48,2031 -0,14%
Euro 56,0229 +0,15%
Bist 14.075,64 -1,08%
Altın Gram 6.876,15 +0,92%
EUR/USD 1,1596 +0,02%
Brent Petrol 94,41 -0,25%
--°

İstanbul'da Foodist 2026: gıdada ihracat, dijitalleşme ve yeni ticari ağlar öne çıkıyor

Foodist 2026, 1-4 Eylül'de Tüyap'ta gerçekleşiyor; 60 ülkeden 2 binin üzerinde satın alma profesyoneli ve yerli üreticiler Türkiye'nin ihracatını tartışıyor.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 17:08

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 17:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

İstanbul'da Foodist 2026: gıdada ihracat, dijitalleşme ve yeni ticari ağlar öne çıkıyor

Foodist İstanbul fuarı sektörün küresel ağlarını genişletiyor:

1 Eylül'de Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde kapılarını açan Foodist İstanbul 2026, Türkiye'nin gıda üretim ve ihracat kapasitesini uluslararası pazarlarla doğrudan eşleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir iş platformu sunuyor. Organizasyon Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, ALZ Grup ve Türkiye Gıda Platformu (TGP) desteğiyle gerçekleştiriliyor; fuar dört gün boyunca ziyaretçilere ticari görüşmeler, paneller ve mutfak gösterileriyle zengin bir içerik aktarıyor.

Katılımcı profili ve ticari hedefler:

Fuarda, 60 ülkeden 2 binin üzerinde satın alma profesyoneli ile Türkiye’den ve dünyadan üretici ve ihracatçı firmalar bir araya geliyor. Organizasyon yetkilileri, etkinliğin 1,5 milyar dolar iş hacmi hedefi ve yeni pazar bağlantıları oluşturma potansiyeli taşıdığını vurguluyor. İlhan Ersözlü fuarda bin marka bulunduğunu, farklı coğrafyalardan yoğun katılım beklendiğini ve yaklaşık 70 bin ziyaretçi hedeflendiğini aktardı. Cihat Alagöz ise fuarın, ihracatçı birlikleriyle birlikte ülkenin gıda ihracatının genişlemesine katkı sağlayacak bir kaldıraç olacağını belirtti.

Forum ve programın odak başlıkları:

Foodist Forum 13 oturum ve 40 konuşmacıyla gastronomiden dijitalleşmeye, sürdürülebilirlikten gıda teknolojilerine geniş bir gündem taşıyor. İkinci günün öne çıkan başlıkları arasında dijitalleşme ve değişen tüketici davranışları yer aldı; Merve Gökmen (NielsenIQ) tüketici içgörüleri üzerine değerlendirme yaparken, e-ticaretin raflarındaki rekabet Hüseyin Tamalı (PTT AVM), Arda Bayar (Migros One) ve moderatör Tahir Emre Kaşlı tarafından tartışıldı.

Ambalaj inovasyonu oturumunda M. Zeki Sarıbekir (ASD), Yavuz Eroğlu (PAGEV) ve Dr. Orhan Irmak ambalajın satış ve marka deneyimindeki dönüşümünü ele aldı. Gıda güvenliği başlığı ise dijital izlenebilirlik ve yapay zekâ uygulamalarının sektörde yarattığı yeni kalite standartları çerçevesinde Prof. Dr. Osman Sağdıç, Dr. Hakan Başdoğan ve Selim Kaplan gibi uzmanların katılımıyla işlendi.

B2B görüşmeler ve toplumsal etki:

Fuar alanında oluşturulan B2B Meeting Alanı, Türkiye’nin büyük perakende zincirleri, e-ticaret platformları ve otel gruplarının satın alma ekiplerini katılımcılarla planlı ikili görüşmelere taşıyor; bu yapı, üretici ve ihracatçılara hedef pazarlarla doğrudan temas imkânı sunuyor. Uluslararası alım heyetleri arasında ABD, Kanada, Birleşik Krallık, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Japonya gibi kritik pazar temsilcileri yer alıyor.

Ayrıca Foodist Forum & Show Kitchen etkinlikleri, sektörel bilgi paylaşımının yanı sıra toplumsal faydaya da katkıda bulunuyor: konuşmacılar, şefler ve markaların program boyunca sağlayacağı destek, TİDER Gıda Bankacılığı Ağı aracılığıyla ülkenin yedi bölgesindeki ihtiyaç sahibi ailelerin temel gıda ve ihtiyaçlarına ulaşmasını hedefliyor.

Foodist 2026, 1-4 Eylül tarihleri arasında Tüyap’ta devam ederken, fuarın hem yeni ticari bağlantılar hem de sektörün dijital ve sürdürülebilir dönüşümüne yönelik çözümler bakımından belirleyici bir rol oynaması bekleniyor.

FOODİST İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN GIDA ÜRETİM VE İHRACAT GÜCÜNÜ KÜRESEL TİCARET AĞIYLA...

FOODİST İSTANBUL, TÜRKİYE’NİN GIDA ÜRETİM VE İHRACAT GÜCÜNÜ KÜRESEL TİCARET AĞIYLA BULUŞTURDU.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kuşadası işletmeleri müzik tarifelerinde esneklik istiyor
images

Demirci'nin topraklarına kök salmış 138 yıllık Figani Efendi eriği yeniden hasat...
images

Samsun'da hava trafiğini rahatlatacak yeni terminalin temeli atılıyor
images

Sunar Yatırım Foodist 2026'da entegre üretim ve profesyonel çözümlerini öne çıka...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samsun'da tüfekle tehdit iddiası: şüpheli tutuklandı

Gazze'nin acısı yönünü değiştirdi: almanyalı Denise Çakıcı İslamı seçti

Sinop'ta ilk yarı maratonu heyecanı başlıyor

Adıyaman-Çelikhan yolunda takla atan otomobil: iki sürücü hastaneye kaldırıldı

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı