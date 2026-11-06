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Kuşakları buluşturan öğrenme köprüsü: OMÜ'de kuşaklararası dayanışma etkinliği

OMÜ Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi'nin buluşmasında 55-75 yaş arası öğrenciler gençlerle deneyimlerini paylaştı, kuşaklararası öğrenme ve dayanışma güçlendi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 15:17

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Kuşakları buluşturan öğrenme köprüsü: OMÜ'de kuşaklararası dayanışma etkinliği

OMÜ'de kuşaklararası buluşma:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi projesi kapsamında, farklı kuşaklardan öğrencilerin bir araya geldiği bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik, farklı yaş gruplarını ortak bir öğrenme ve paylaşım ortamında buluşturmayı amaçladı.

katılımcılar ve proje ekibi:

Buluşmaya, Sosyal Hizmet Bölümü proje ekibinde yer alan doktora öğrencileri Araştırma Görevlileri Fatma Dilmen ve Merve İbrahimoğlu ile yüksek lisans öğrencileri İrem Orman, Ruveyda Yıldız ve Emine Elzem Çöpçü katıldı. Etkinlikte 55-75 yaş aralığındaki Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi öğrencileri ile genç öğrenciler bir araya gelerek görüş ve deneyimlerini paylaştı.

paylaşım, öğrenme ve etkileşim:

Toplantıda yaşlı katılımcıların yaşam deneyimleri ile gençlerin bilgi ve bakış açıları bir araya geldi. Oturumlar, karşılıklı soru-cevaplar ve deneyim aktarımlarıyla ilerleyerek kuşaklararası iletişimin güçlenmesine katkı sağladı. Katılımcılar birbirlerini daha yakından tanıma ve farklı kuşakların perspektiflerinden öğrenme fırsatı buldu.

hedefler ve etkinliğin önemi:

OMÜ Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi, 55-75 yaş aralığındaki bireylerin fiziksel, bilişsel ve sosyal iyi oluşlarını desteklemeyi, aktif yaş almayı teşvik etmeyi ve yaşam boyu öğrenme kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Düzenlenen bu tür etkinlikler, farklı kuşaklar arasında etkileşimi artırarak toplumsal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunuyor.

Etkinlik, kuşaklararası iletişimin geliştirilmesi, karşılıklı öğrenmenin desteklenmesi ve üniversite bünyesinde dayanışma kültürünün pekiştirilmesi açısından önemli bir buluşma olarak tamamlandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YAŞAM BOYU...

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) EĞİTİM-ÖĞRETİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÜNİVERSİTESİ PROJESİ KAPSAMINDA, FARKLI KUŞAKLARDAN ÖĞRENCİLERİN BİR ARAYA GELDİĞİ KUŞAKLARARASI BULUŞMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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