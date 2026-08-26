Kütahya OSB yeni atıksu yatırımıyla günlük kapasiteyi 15 bin metreküpe çıkarıyor

Sözleşme süreci:

Kütahya Organize Sanayi Bölgesi’nin 2. ve 3. etap Atıksu Arıtma Tesisi Yapım İşi sözleşmesi, proje uygulama sürecini başlatmak üzere 25 Ağustos 2026 tarihinde imzalandı. Sözleşme, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ile yüklenici Çevre Yapı Arıtma Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi arasında akdedildi.

İmzalar, Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Karabulut ve yüklenici firma yetkilisi tarafından atıldı. Resmi imzanın ardından projenin uygulama aşamasına geçildiği duyuruldu.

Kapasite artışı ve teknik iyileştirmeler:

Projenin tamamlanmasıyla mevcut tesisin günlük arıtma kapasitesi 15 bin metreküpe çıkarılacak. Çalışmalar planlanırken tesisin işletmesi aksatılmadan yürütülecek; bu sayede üretim kesintileri ve çevresel etkiler en aza indirgenecek.

Yapılacak altyapı güçlendirmeleri kapsamında proseste modern ekipman kullanımı, proses kontrolü ve otomasyon sistemleri ön plana alınıyor. Ayrıca işletme verimliliğinin artırılmasına yönelik düzenlemeler, enerji tasarrufu sağlayacak uygulamalar ve sürekli izleme çözümleriyle arıtma süreçlerinin etkinliği yükseltilecek.

Bölgesel etkiler ve yeşil OSB hedefi:

Projeyle bölgenin mevcut ve gelecekteki altyapı ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor. Artan üretim hacimleri, yeni yatırım talepleri ve planlanan genişleme alanları göz önünde bulundurularak hazırlanan çalışma, özellikle 3. genişleme alanı ile birlikte Kütahya OSB’nin büyüme stratejisini destekleyecek.

Yatırımın Dünya Bankası desteğiyle hayata geçirilmesi hedefleniyor; bu destek, projeyi bölge için daha güvenli, çevreci ve mevzuata uyumlu bir altyapı hamlesi haline getiriyor.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Tolga Eskioğlu, "Üretim kapasitesi ve yatırım alanları her geçen gün büyüyen Kütahya Organize Sanayi Bölgemizin çevre altyapısını da aynı kararlılıkla güçlendiriyoruz. Atıksu Arıtma Tesisimizin kapasitesini 15 bin metreküp/güne çıkaracak bu proje, yalnızca bugünün ihtiyaçlarına cevap veren bir yatırım değildir. Aynı zamanda yeni genişleme alanlarımızı, artacak üretim hacmimizi ve gelecekte bölgemize kazandıracağımız yatırımları güvence altına alan stratejik bir altyapı hamlesidir. Çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve sürdürülebilir üretimi esas alan bir sanayi bölgesi oluşturma hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projenin Kütahya’mıza, sanayicilerimize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Atıksu arıtma kapasitesinin artırılması Kütahya OSB’nin "Yeşil OSB" vizyonuna yapılan somut bir katkı olarak değerlendiriliyor. Proje, çevre kirliliğinin önlenmesi, alıcı ortamların korunması ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlayacak altyapı yatırımlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Kütahya OSB yönetimi, sürdürülebilir üretim ve çevre odaklı yatırımları kararlılıkla sürdürme taahhüdünü yineliyor.

KÜTAHYA OSB’NİN DEV ÇEVRE YATIRIMINDA İMZALAR ATILDI