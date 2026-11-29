Araçlarda kışlık bakım uyarısı

Havaların soğumasıyla birlikte araç sahiplerine yönelik bakım uyarıları arttı. Oto elektrik ustaları, kış koşullarında sıkça sorun çıkaran bileşenlerin 'mutlaka' kontrol edilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle antifriz, akü, kalorifer, silecekler ve aydınlatma sistemleri öncelikli kontroller arasında yer alıyor.

donma riski ve antifriz:

Diyarbakır 2. sanayide klima ustası olan Baver Mafrak, antifriz ve cam suyu depolarının kontrolünü vurguladı. Mafrak, 'Bir de antifriz kontrolü yapılmalı. Özellikle cam suyu depolarındaki antifrizi unutmayalım. Çünkü bu depolardaki suyun donması durumunda hem genleşme meydana gelir ve su bidonu patlayabilir hem de cam suyu motoru zarar görebilir' dedi. Bu nedenle cam suyu tankındaki sıvının kışa uygun performansta olup olmadığına bakılması gerekiyor.

akü, ısıtma ve elektrik sistemleri:

Mafrak, akünün soğuk havalarda gerçek durumunu gösterdiğini belirterek 'Akü seviyesi yaz aylarında düşük olsa bile çok belli olmaz. Soğuk havalarda kendini belli eder. Özellikle sabah ilk marşta motorun dönme devri ağırsa bu, akünün zayıfladığının göstergesidir' uyarısında bulundu. Ayrıca kalorifer sisteminin yeterince ısıtmaması hâlinde peteğin tıkalı olabileceğine işaret ederek servise başvurulmasını tavsiye etti.

Ustalar, aracın elektrik tesisatına sonradan yapılan müdahalelerin risk taşıdığı konusunda da uyarıyor. Mafrak, 'Aslında aracın orijinalliğinin bozulması ve sonradan ekstra tesisat takılması da risk oluşturuyor. Bu tür müdahaleler, aşırı ısınma nedeniyle aracın yanmasına bile neden olabilir' diyerek bilinçsiz uygulamalara karşı dikkat çekti.

silecek ve aydınlatma kontrolleri:

Mafrak ayrıca silecek lastiklerinin ve aydınlatma sistemlerinin kontrolünün önemine değindi: 'Silecek lastikleri iyi silmiyorsa bu zaten göz önünde olan bir durumdur. Siz de kendiniz kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.' Özellikle sabahları oluşan sisler nedeniyle sis farlarının çalışır durumda olmasının güvenlik açısından hayati olduğu belirtildi. Arka cam rezistansı (buğu çözer) gibi donanımların da işlevsel olması gerektiği vurgulandı.

Ustaların ortak tavsiyesi, kış gelmeden aracın temel elektrik ve sıvı kontrollerinin yetkili serviste veya deneyimli bir ustada yapılması yönünde. Bu basit kontroller, donma, motor zorlanması veya yangın gibi ciddi sorunların önüne geçebilir.

Öne çıkan kontroller: antifriz, cam suyu, akü, kalorifer, silecek ve aydınlatma sistemlerinin işlevselliği ile aracın orijinal elektrik tesisatına dikkat edilmesi gerektiği bir kez daha hatırlatıldı.

Kış öncesi araç sahiplerine bakım uyarısı