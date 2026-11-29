Efeler'de Yunus Emre Anaokulu'na çocuk sesleriyle yeni park

Aydın'ın Efeler ilçesinde Yunus Emre Anaokulu bünyesinde yapımı tamamlanan park, minik öğrencilerin katılımıyla törenle açıldı. Açılış etkinliğine katılanlar arasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk da yer aldı; Çomruk çocuklarla birlikte vakit geçirerek oyunlara katıldı ve sevinçlerine ortak oldu.

Okul bahçesine yeni nefes:

Açılışta dikkat çeken unsur, oyun alanlarının çocukların gelişimindeki merkezi rolü oldu. Çomruk, oyun alanlarının çocukların fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimi üzerindeki etkisine vurgu yaptı ve parkın bu açıdan okul yaşamına katkı sunacağını belirtti. Ziyaret kapsamında okulun eğitim-öğretim faaliyetleri, fiziki imkânları ve yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi alındı.

Çomruk, çocukların eğitim aldığı ortamların güvenli ve sağlıklı olmasının önemini özellikle dile getirdi. Okul yöneticileri ve öğretmenlerle yapılan görüşmelerde, parkın bakım ve kullanım planlarına ilişkin değerlendirmeler yapıldı ve okulun ihtiyaçlarının karşılanmasına dönük adımların önemi vurgulandı.

Velilerle iletişim ve beklentiler:

Program sırasında Ali Çomruk öğrenci velileriyle bir araya gelerek okul öncesi eğitimin çocuk gelişimindeki rolüne dikkat çekti. Aile ve okul iş birliğinin eğitim sürecindeki etkisini öne çıkaran Çomruk, velilerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Velilerle kurulan iletişimin, okul ortamının iyileştirilmesi ve çocukların ihtiyaçlarına uygun düzenlemelerin yapılmasında belirleyici olacağına işaret edildi. Okul yönetimi ile ailelerin ortak çalışmasının, parkın sağlıklı ve güvenli biçimde kullanımını da destekleyeceği aktarıldı.

Etkinlik, minik öğrencilerin neşeli katılımı ve yetkililerin sistemli değerlendirmeleriyle tamamlandı; açılan parkın okul öncesi dönemdeki çocukların günlük yaşamına ve gelişimine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor.

AYDIN'IN EFELER İLÇESİNDE YUNUS EMRE ANAOKULU'NDA YAPIMI TAMAMLANAN OKUL PARKI, MİNİK ÖĞRENCİLERİN KATILIMIYLA AÇILDI. AÇILIŞI ÇOCUKLARLA BİRLİKTE GERÇEKLEŞTİREN EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ALİ ÇOMRUK, DAHA SONRA ÖĞRENCİLERİN OYUNLARINA EŞLİK ETTİ.